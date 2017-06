Una economía que emana de la tierra

Casanova se siente cómodo en su despacho de la alcaldía de Castellar. Alejado del foco mediático, elude cualquiera de las críticas que pretenden vincular su gestión a las políticas del Partido Popular, que mantiene la prresidencia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar con el beneplácito que le otorgan grupos como el de Izquierda Unida. Defensor de los proyectos para el pueblo y no para las siglas, admite sin reparos los apoyos que sean necesarios siempre que ello suponga un beneficio para Castellar.

Pero la inversión no llega de un modo fácil y, casi dos años después de la firma en el Ministerio de Agricultura, las fincas heredadas aún no tienen un cometido.

Un candidato con ganas de quedarse

Juan Casanova cumple su segundo mandato. Ocho años. Esa cifra que se han autoimpuesto los nuevos dirigentes locales como plazo límite para permanecer en el cargo. Pero el alcalde de Izquierda Unida tiene ganas de seguir. No lo dice claramente, pero se deja entrever cuando afirma que dejará en manos de la asamblea local su permanencia y la que sería su tercera candidatura a la alcaldía de Castellar. Alos alcaldes de la crisis les ha dado poco tiempo a cortar cintas, a descubrir placas, aunque ambos son actos que han pasado ya de moda. Los políticos pos crisis social y económica ya no quieren dejar sus nombres, no quieren sentirse eternos.