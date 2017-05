La delegación de Cultura pospone la recreación histórica del sitio a 2018

La Asociación Histórico-Cultural Tarifa 1812 informó ayer que el Ayuntamiento ha pospuesto al año 2018 la Recreación Histórica Internacional del Sitio de Tarifa de 1812, prevista inicialmente para el próximo octubre. El colectivo comunicó que el delegado de Cultura, Ezequiel Andréu, les confimó este retraso porque no se había cerrado un cuerdo económico ni existían perspectivas de alcanzar los estándares de calidad logrados en otras ediciones. "Respetamos pero lamentamos la decisión unilateral del Ayuntamiento. No compartimos los miedos del delegado a no utilizar el dinero de todos los ciudadanos con un formato que no tiene la calidad de los anteriores", explicó la asociación en una nota, en la que añadió que no iba a ser el caso pues ya habían contactado con grupos de recreación y empresarios locales que se habían comprometido a organizar una recreación del sitio. Ésta sería algo más reducida, habida cuenta del dinero presupuestado, con cambios de escenarios, pero garantizando la calidad del espectáculo que, según la entidad, está incluido en el plan estratégico de turismo.

Cultura plantea ahora una recreación en el castillo de Guzmán el Bueno que recreará la gesta de 1294. "Todo ello organizado con una empresa con ánimo de lucro y la supervisión del arqueólogo municipal, algo que consideramos una tomadura de pelo y una falta de respeto al trabajo serio y altruista que venimos realizando en los últimos años", dijeron.

La asociación, que ha declinado participar en este evento al que ha sido invitada, señala que esa recreación se pagará también con el dinero de los tarifeños, pero que en esta ocasión irá a parar a una empresa externa.

"Lo que nos tememos es que no haya interés real en volver a organizar la Recreación Histórica del Sitio de Tarifa de 1812, ni tan siquiera que el retraso de un año garantice que haya más recursos disponibles en 2018", manifestaron sus responsables.

Tarifa 1812 recordó que la totalidad de la ayuda que iba a percibir iba a ser destinada a pagar los gastos de la representación.