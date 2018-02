Zoido visitará La Línea en plena demanda política de más agentes

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acudirá el lunes hasta La Línea para arropar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en plena demanda política de más medios humanos para combatir la escalada del narcotráfico en la ciudad.

La visita consta en la agenda oficial de Interior difundida ayer por el Gobierno como una ronda para supervisar los dispositivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La presencia del ministro se producirá casi dos semanas después del altercado en el hospital protagonizado por una veintena de personas que irrumpió en las urgencias para rescatar a un narco (aún no detenido).

Y la visita coincidirá con la reivindicación política y social de más agentes. El Partido Socialista y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) han establecido un frente común para reclamar al Ministerio del Interior un refuerzo permanente de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía para el Campo de Gibraltar que permita atajar la escalada del narcotráfico en la zona. Las dos entidades cifran el número mínimo de policías necesarios para la comarca en 180, si bien el sindicato resalta que la dotación ideal sería de 300 agentes más.

El diputado socialista Salvador de la Encina anunció ayer que tramitará una iniciativa parlamentaria para exigir a Interior la cobertura completa del catálogo de plazas de la Policía Nacional en Algeciras y La Línea. Una demanda que va en sintonía con las alegaciones que el SUP ha presentado contra la provisión del concurso general de méritos para este año.

De la Encina, basándose en las alegaciones del SUP, sostuvo que el Ministerio del Interior prevé convocar la cobertura de 20 plazas en la comarca: cinco para la Comisaría de La Línea y 15 para Algeciras, de las que 14 serían para agentes de la escala básica mientras que el resto se reparten entre oficiales y suboficiales.

Al tratarse de un concurso de méritos, siquiera el aumento en 20 agentes más está garantizado, puesto que puede darse el caso de funcionarios que actualmente ocupan plazas en las comisarías que se presenten al concurso para cambiar de destino y lo consigan. "Veinte personas más para una zona como el Campo de Gibraltar no es un refuerzo. Al igual que el SUP, demandamos 180 plazas para las comisarías de la comarca", dijo De la Encina.

El sindicato estimó que en la Comisaría de Algeciras faltan 100 agentes para llegar a los 718 funcionarios previstos en el catálogo mientras que en La Línea serían necesarios otros 80, para llegar a 406 policías. "Vamos a presentar una iniciativa para que esta cuestión se analice en el Congreso. Porque además de la cobertura permanente de estas plazas, la comarca necesita una unidad rápida y permanente que ayude a atajar el narcotráfico así como más medios materiales, coches sobre todo", dijo De la Encina.

El diputado censuró que el Gobierno no corresponda a la demanda social y del propio delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, para reforzar las plantillas. "Sé que Sanz hace esfuerzos pero no le corresponden. ¿A qué está esperando el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido? ¿Tiene que haber un nuevo muerto?", se preguntó De la Encina en referencia al fallecimiento accidental del agente municipal linense Víctor Sánchez durante una persecución contra el contrabando de tabaco que motivó un despliegue de medios durante el pasado verano.

El SUP, además de este mínimo de 180 personas para completar el catálogo, eleva la cifra de refuerzo necesario a 300 dado que, a su juicio, el catálogo está "obsoleto". En un escrito dirigido a la Delegación del Gobierno en Andalucía, el comité provincial del SUP en Cádiz reclama, además de refuerzos humanos y materiales, la creación de un juzgado y una fiscalía especializados en narcotráfico en La Línea de la Concepción y una regularización "seria y efectiva" de las narcolanchas.

La central sindical resaltó que los mandos han dado una "pobre respuesta" a la situación llevando refuerzos eventuales y que sufren un déficit de agentes alarmante. "Las plantillas de la comarca no llegan a cubrir ni el 75% de las plazas que por catálogo deberían de existir", detallaron. El SUP lamentó que no haya "ningún atisbo" de que la situación mejore pues el último concurso general de méritos ha ofrecido las ya citadas cinco plazas en La Línea y 15 en Algeciras.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, insistió en que el Ministerio del Interior está impulsado medidas para "seguir reforzando" los medios técnicos y humanos para luchar contra el narcotráfico en La Línea de la Concepción y toda la comarca. "Por tierra, mar y aire se va a luchar contra el narcotráfico y La Línea nunca va estar sola", declaró en rueda de prensa Antonio Sanz, quien destacó el trabajo que desarrollan las Fuerzas de Seguridad del Estado. "No trabajamos sobre un impulso, es un compromiso diario con resultados todos los días en los que hay operaciones, detenidos e incautaciones de droga", recalcó tras recordar los refuerzos del verano pasado y su efecto en la ciudad.