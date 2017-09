Treinta menores abandonan las instalaciones del camping Las Dunas

Una treintena de menores extranjeros -la mitad de los que se encontraban en la carpa habilitada en el camping El Jardín de Las Dunas en Tarifa- han abandonado estas instalaciones de forma voluntaria. La Junta de Andalucía se vio obligada hace un par de semanas a incorporar un espacio en una zona anexa al camping tarifeño para acoger a los jóvenes que durante el mes de agosto han ido llegando en pateras y otro tipo de embarcaciones a las costas gaditanas. No es la primera vez que un grupo importante de chavales deja estos centros ya que a mediados de agosto hasta 63 de ellos salieron de la sede del centro de menores de La Línea.

El alto número de chicos que han desembarcado este verano ha saturado los centros dispuestos por el Gobierno andaluz, que ha tenido que tomar medidas extraordinarias como la ubicación de estos jóvenes en un camping.

Sin embargo, tal y como ocurre con los centros oficiales, los menores ingresan bajo la fórmula administrativa de acogimiento residencial en régimen abierto, lo que no les impide entrar y salir de los lugares en los que son ubicados una vez que llegan al país. De hecho, la administración reconoce como real la entrada y salida de menores en estos centros, ya que nada ni nadie puede retenerlos con la legislación actual.

La organización no gubernamental Save the Children advirtió ayer en una carta a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, que estos menores no acompañados alojados en el camping están en una situación de "vulnerabilidad".

Sus responsables consideran que los adolescentes viven en unas infraestructuras no adecuadas y recordó a la Junta de Andalucía que está incumpliendo sus obligaciones a la hora de acoger, proteger e integrar a estos jóvenes en la comunidad. "Los derechos de estos menores, que deben recibir asistencia por parte de personal especializado, están siendo vulnerados", añadió la organización en un comunicado, donde también pide que proporcione a los jóvenes migrantes plazas en centros de protección.

Save the Children quiere que la Junta de Andalucía informe sobre la marcha de estos chicos, que se encuentran solos en la calle y sin protección.

La situación de los centros de menores de la provincia se ha visto agravada este verano con el flujo incesante de menores a las costas de Tarifa, Barbate o Cádiz. El 1 de agosto el Gobierno andaluz aprobó la creación de 100 plazas más para toda Andalucía que fueron cubiertas en poco más de 15 días. La continua llegada de jóvenes en patera, motos y otro tipo de vehículos obligó a la Junta a tomar otras medidas, calificadas de extraordinarias, como la de habilitar un espacio en el camping tarifeño.

Responsables de la delegación territorial de Igualdad y Políticas Sociales señalaron a este diario que se trata de una actuación temporal que da respuesta a una situación excepcional y que se mantendrá estrictamente el tiempo que se alivie la ocupación en otros centros y puedan ser trasladados a los mismos.

Sin embargo, a tenor de las cifras de personas que llegan cada año a las costas de Tarifa no parece que se vaya a aminorar el impacto que estas llegadas tienen en los centros de menores o en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), a donde son trasladados los migrantes adultos mientras se gestiona su repatriación o se ordena su puesta en libertad.

Los datos aportados por Salvamento Marítimo señalan que entre enero y julio de este año el número de personas rescatadas y trasladadas al puerto de Tarifa se ha cuadruplicado, pasando de los 735 migrantes de 2016 a los 3.100 de 2017.

Las pateras también han experimentado un importante incremento ya que hasta julio de 2016 fueron localizadas 105, y en los primeros siete meses del año fueron un total de 224.Estas cifras son solo superadas por el puerto de Almería, a donde llegaron 2.058 personas entre enero y julio del año pasado frente a las 4.295 que han sido auxiliadas por Salvamento Marítimo hasta julio de 2017.

Esta subida exponencial del número de migrantes que eligen las costas españolas para adentrarse en territorio europeo también se ve reflejada a nivel nacional. En lo que va de año, los servicios de Salvamento Marítimo han rescatado a un total de 7.643 personas frente a las 3.498 que subieron a una de las embarcaciones de la entidad estatal entre enero y julio del año 2016.

Los puertos de Cartagena, Las Palmas y Valencia empiezan a acumular rescates en el mar.

la última patera.Salvamento Marítimo trasladó ayer al puerto de Tarifa a siete varones de origen subsahariano que navegaban en una patera que partió desde la playa de Achakar, en Tánger. La Salvamar Arcturus localizó la embarcación y procedió al rescate de sus siete ocupantes, todos ellos varones de origen subsahariano y en aparente buen estado de salud.