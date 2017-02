La Tagarnina recolecta 266 kilos de producto para servir en su fiesta

Los socios de la Peña La Tagarnina recolectaron 266 kilos de producto que será servido en su fiesta más popular, La Tagarniná, que se elebrará este próximo sábado a partir de las 13:00 en la explanda ubicada frente al polideportivo San Rafael. Una vez en la sede de la peña carnavalesca, los socios limpiaron y trocearon todas las tagarninas para conservarlas hasta que sean servidas a los asistentes a la fiesta. La Tagarninada Popular estará amenizada por Los boinas negras (La Línea); Los que recortan y no se cortan y De fiesta en fiesta (Los Barrios); La Chipisar artesano, Si me toca me vuelvo loca y Los Cacha Fantasmas (Algeciras) y las comparsas también algecireñas Los especiales, La Afición y Los chivatos del Mundo.