El SAS indemnizará a la pareja que perdió a sus gemelas "si hay negligencia"

La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Francisca Antón, aseguró ayer que si se prudujo algún error o negligencia se indemnizará a la embarazada de Los Barrios que perdió a las dos gemelas que esperaba, con 26 semanas de embarazo, después de acudir horas antes a Urgencias del hospital Punta Europa de Algeciras.

A preguntas de los periodistas, Antón reconoció que se trata de un caso "terrible" que está siendo investigado y que cuando se tuvo conocimiento de los hechos se abrió una "información reservada" por parte del hospital, que está elaborando un "análisis causa-raíz".

El SAS señala que se abre un expediente de responsabilidad patrimonial si hay error

Según explicó, dicho informe se está realizando por parte de la Comisión de Seguridad del hospital junto con el equipo directivo y los jefes de unidades "para ver qué ha pasado y qué ha fallado".

La gerente del SAS indicó que desde la Gerencia del hospital se ha hablado con la familia, "no solo para trasladarle el pésame y el dolor por lo ocurrido, sino para comunicarle que se va a iniciar seguramente un expediente de responsabilidad patrimonial en el caso de que el informe apunte a un error o negligencia por nuestra parte".

En ese caso, según señaló Antón, "nos pondremos a disposición de la familia, indemnizando lo que sea necesario".

Nekane Becerra, embarazada de gemelas de 26 semanas, acudió con su marido, Sergio Ceballos, al Servicio de Urgencias del hospital la noche del pasado domingo porque padecía un dolor abdominal y sangraba. Tras darle el alta en el centro hospitalario, la mujer rompió aguas en su domicilio y dio a luz a una de las bebés en la calle, ante la tardanza de las ambulancias, según el relato de su marido.

La segunda hija falleció también, poco después, en el centro de salud de Los Barrios.

El abogado de la familia, David Maza, informó que ayer mismo interpuso la demanda en el Juzgado Nº1 de Algeciras. La denuncia va dirigida a la profesional que el pasado domingo atendió a Nekane Becerra cuando acudió a Urgencias; así como al personal que atiende las llamadas del 061 y que movilizó una ambulancia con soporte básico -que se conoce como convencional-. Maza indicó que a través del forense del Juzgado se ha solicitado las autopsias clínicas de las bebés fallecidas, que junto con más documentación se irá añadiendo a la denuncia.

Con respecto a las ambulancias, desde la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Cádiz se denunció ayer que desde 2012, la Consejería de salud de la Junta de Andalucía incumple el Real decreto 836/2012 del transporte sanitario en vigor. Así, en todas las Ambulancias de urgencias con soporte vital básico es obligatorio que vayan dos técnicos de emergencias sanitarias.

El delegado de UGT, y conductor (técnico) de una de ambulancia desde hace 18 años, Abel Torralba, aseguró que en toda la provincia de Cádiz se incumple este Real Decreto, excepto en Cádiz ciudad y San Fernando, que durante el turno de día van dos técnicos de emergencias sanitarias. También ocurre esto en casi todas las provincias andaluzas

Torralba explicó que en el Campo de Gibraltar hay seis DCCU (dispositivos de cuidados críticos) y diez ambulancias con soportes vital básico, que sólo llevan un técnico, que es el conductor.

Desde UGT se lamentó que desde el 061 se mandara el recurso menos apropiado para esa emergencia. "Debieron enviar una UVI móvil, que lleva dos técnicos, un médico y un enfermero", añadió el delegado sindical.

Así mismo, apuntó que desde 2014 se ha denunciado la situación de las ambulancias al Defensor del Pueblo Andaluz y a la Junta. "Lo único que se nos han dicho es que iba a salir a concurso el servicio pero no sale", apuntó.

La Federación de Servicios Públicos de UGT señala que en el decreto consultados en la web de la Junta de Andalucía se ratifica que muchas de las ambulancias registradas no cumplen el Real Decreto, porque hacen servicios a los que no están destinadas. Además, los vehículos tienen equipamientos de material deficiente y no existen desfibriladores en todas las clases de ambulancias.