Representantes de las autonomías vinculadas por el Corredor estarán en el acto de la CEC

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, anunció ayer que a la concentración empresarial de apoyo al Corredor Ferroviario y en demanda de las inversiones para el tramo Algeciras-Bobadilla, que se celebra mañana en el hotel Guadacorte Park, estarán presentes representantes de todas las comunidades autónomas por las que transcurre el Corredor.

"Agradezco que asistan representantes de las provincias de Valencia, Barcelona, Almería, Murcia, Granada o Málaga. Lo que pretendemos es que se visibilice el importante respaldo de esta concentración. Y también habrá hasta dos docenas de municipios de la provincia de Cádiz", explicó Sánchez Rojas.

"La convocatoria deja de ser comarcal y provincial para ser nacional y europea. Pretendemos que sirva para consolidar que en los Presupuestos Generales del Estado el ferrocarril tenga un tratamiento especial. No es entendible que después de la proposición no de ley del pasado mes de septiembre, en la que todos los partidos de forma unánime coincidieron en el valor estratégico de la Algeciras-Bobadilla, no tenga una dotación estratégica en los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, seguiremos. Como organización empresarial mi compromiso fue convocar esta concentración, pero no me paro aquí", resaltó el presidente de los empresarios de Cádiz.

El diputado socialista Salvador de la Encina indicó ayer que comparte plenamente la preocupación de los empresarios y anunció que su partido se adhiere a su reivindicación y estará presente en la jornada. De la Encina reiteró su decepción por la supresión en la programación 2015-2020 de las dos subestaciones eléctricas previstas para la electrificación de la Algeciras-Bobadilla.