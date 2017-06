Podemos exige a Arcgisa una solución para que el agua no llegue turbia al municipio

Podemos Jimena exige una solución definitiva a la empresa Arcgisa para solucionar el problema del agua en el municipio. La agrupación recuerda que el jueves por la noche y el viernes por la mañana, el suministro que llegaba a las viviendas volvió a aparecer turbia.

Podemos indica que esta situación ocurre desde principios de años y piden a Arcgisa la habilitación de una toma superficial en el pantano de Guadarranque de forma inmediata.

Podemos Jimena recuerda que ya en el Pleno de mayo todos los grupos políticos del Ayuntamiento aprobaron de manera unánime una moción con los siguientes acuerdos: que la empresa encargada en el suministro de agua en nuestro municipio (y de otros municipios en la comarca), habilite una toma superficial en los pantanos que suministran agua a las localidades del Campo de Gibraltar; dragar los pantanos que abastecen de agua a la comarca, haciendo un previo estudio medioambiental para que dichas actuaciones no creen impacto alguno; y la documentación de todas las analíticas que no se facilitó y una explicación de por qué no coinciden algunos resultados. Por último, abrir un procedimiento administrativo para gestionar las reclamaciones de los usuarios.

La formación política espera que este acuerdo en papel se transforme en realidad. "Hablamos de ropa que se estropea en una lavadora, de un agua que no se puede utilizar para beber ni cocinar y por la que las vecinas y vecinos merecen una compensación", concluyen.