El PSOE llevará al Congreso la falta de médicos en la prisión

El PSOE llevará hasta el Congreso de los Diputados la falta de médicos para atender a la población reclusa del centro penitenciario de Botafuegos. Así lo anunció ayer el diputado socialista Salvador de la Encina, después de que Europa Sur publicase que la prisión cuenta con tan solo tres facultativos y una subdirectora médica, cuando debería tener nueve por la población que atiende.

La denuncia, respaldada por el sindicato UGT, recoge la situación que vive la cárcel desde hace varias semanas. Sólo tres médicos y la subdirectora hacen frente a un servicio que tiene que atender las 24 horas del día a los 1.400 internos de la prisión de Botafuegos, algo que provoca una sobrecarga de trabajo que les obliga a trabajar hasta 70 horas a la semana. A la cárcel le corresponderían nueve médicos para poder prestar el servicio. Pero también faltan enfermeros, hay siete en lugar de los once que corresponderían. Y auxiliares: son cuatro, cuando debería haber siete.

El diputado socialista Salvador de la Encina explica que conoce esta situación desde hace un tiempo y ha decidido llevarla a través de una iniciativa al Congreso, para reclamar una dotación adecuada para el centro penitenciario algecireño. "Voy a pedir ni más ni menos que lo que le corresponde a Algeciras, nueve médicos en la prisión. Algo que se puede hacer convocando plazas de personal laboral, no hace falta que sean fijas". La situación de los profesionales ha llegado a tal punto que no pueden siquiera coger sus vacaciones y tienen que encadenar turnos continuamente. Un panorama que no corresponde a "nuestro sistema penitenciario, que siempre ha sido muy bueno". Además, remarca De la Encina, en este caso "hay un agravio comparativo respecto a otras muchas prisiones de España".

Las denuncias sobre la situación por la que pasa la cárcel parece haber tenido una primera consecuencia: según una comunicación oficiosa hecha a los trabajadores, para el mes de marzo se espera que llegue un nuevo médico al centro en comisión de servicio.