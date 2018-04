El PP alerta de la existencia de una unidad de radiología sin usar en Los Barrios

El Partido Popular de Los Barrios ha comprobado que existe una unidad de radiología sin utilizar en el módulo sanitario de Los Barrios desde el 2010 tras una visita del parlamentario andaluz Jacinto Muñoz y el portavoz municipal de la formación, David Gil.

"Era un secreto a voces. Teníamos constancia de que en un principio se había dotado de la maquinaria necesaria hace unos años, pero no se ha llegado a utilizar en ningún momento por la desidia de la Consejería de Salud. Todos estos años reclamando una unidad de radiología, obligando a los barreños a desplazarse a Algeciras, y de la Junta de Andalucía sólo hemos obtenido la callada por respuesta. Una vez más vemos que los socialistas tiran el dinero sin dar los servicios que demandan los barreños", lamentó David Gil.

Jacinto Muñoz explicó que en octubre del año pasado solicitó a la Junta de Andalucía la instalación de la unidad de radiología: "La contestación fue que por criterios de eficiencia y proximidad con los centros de especialidades de Algeciras, no era necesario. Ahora vemos no solo que ya existía una, que no se ha utilizado, sino que también han anunciado la compra de una nueva".

Muñoz reiteró que llevará de nuevo una consulta al Parlamento de Andalucía y comprobará si el anuncio del delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, "es un brindis al sol o de una vez por todas se han tomado en serio dotar a Los Barrios de un servicio de radiología en condiciones".

Los populares barreños esperan que no ocurra como en la anterior ocasión, en la que se dotó al centro de salud de una unidad de radiología y la dejaron sin uso por falta de inversión en personal. "Es una muestra de las mentiras del PSOE y C's cuando aprueban los presupuestos de la Junta de Andalucía aludiendo al incremento en la partida de sanidad. Como podemos comprobar ese incremento ni llega a Los Barrios ni tampoco le preocupa al PSOE local ni a la formación naranja", indicó el PP.