El Obispado exige otro pago de 50.000 euros por la iglesia del Barrio Alto

"Es increíble la situación que tiene este Ayuntamiento. Sabíamos que estaba mal pero no esperábamos tanto", apostilló.

El último pago que se requiere a la administración local es del Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar. La deuda con esta entidad es de 39.000 euros, no se abona la cuota desde 2014. "Estamos viendo la posibilidad de pagar a plazos. Nos estamos convirtiendo en especialistas en plan de pagos", indicó el primer edil, quien señaló que desconoce si los anteriores gobiernos tuvieron peticiones judiciales por estos convenios.

"Vamos a intentar recurrir la última sentencia, a ver si existe algún defecto de forma o algo similar y esperemos que no se hayan hecho más convenios para arreglos de iglesias", explicó el alcalde, quien aseguró que no es el único pago que se exige en estos días. Así, existe otra deuda con la empresa de seguros de los vehículos municipales. Son ocho coches, de propiedad municipal de diferentes delegaciones, Policía Local, Vías y Obras y Alcaldía. La deuda es de 13.300 euros y el seguro de alguno de los vehículos se debe desde 2015.

La cola del pago a proveedores es de 2015

El alcalde de Jimena, Francisco Gómez, indicó ayer que la deuda con los proveedores supera los 500.000 euros. Añadió que la cola del pago a las empresas está en 2015, es decir no se paga una factura desde entonces. El primer edil indicó que el Ayuntamiento va a recibir ingresos extras por un cantidad de 540.000 euros procedentes de la última revisión catastral, en la que se han incluido mil nuevas unidades al catrastro, no sólo de viviendas sino también de locales comerciales. Con esta cantidad se pagará parte de la deuda, si bien Gómez aseguró que no va a ser suficiente porque según Intervención la deuda es mucho mayor, "pero trabajaremos para ponernos al día". La revisión del padrón