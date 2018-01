Las cartas de Montoro encienden a la oposición en Algeciras y Los Barrios

El PSOE y Podemos, partidos en la oposición de los ayuntamientos de Algeciras y Los Barrios, cargaron ayer contra los equipos de Gobierno de las dos ciudades y sus alcaldes, José Ignacio Landaluce (PP) y Jorge Romero (PA), tras haber recibido una carta de advertencia del Ministerio de Hacienda para que enderecen el rumbo al que en su día fueron dirigidos a través de planes de ajuste o podrán ser intervenidos.

Algeciras incumple un parámetro de los cinco que maneja Hacienda: el de la morosidad. El Grupo Municipal Socialista reclamará hoy en la Comisión de Hacienda copias de todas los requerimientos que ha recibido el Ayuntamiento de parte del Ministerio de Hacienda por los constantes incumplimientos en materia de pago a proveedores, comunicación de informes y cumplimiento de Plan de Ajuste. También exigirá conocer qué medidas se prevén adoptar para responder a estas exigencias del Ministerio. "Algeciras, con Landaluce en la alcaldía, sigue liderando los peores rankings sobre situación económica municipal. Tarda años en pagar a los proveedores, cuando paga, no comunica la información económica que se le reclama, y no cumple el Plan de Ajuste pese a los informes que pasa por el pleno municipal", afirma el portavoz municipal socialista, Fernando Silva.

"Falta transparencia, sobre todo económica, pero la realidad es imposible de esconder. Lo comprueban muchos proveedores, pero también lo padecen los ciudadanos, que reclaman servicios que no pueden ofrecerse con la calidad mínima porque el dinero se gasta en los caprichos del alcalde del PP, cuando existen demandas mucho más importantes", declara Fernando Silva.

Landaluce, critica el PSOE, no ha facilitado hasta ahora a los grupos políticos la carta que recibió a principios de diciembre pasado de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro. Incluso fuentes municipales llegaron a negar hace unos días a este periódico haberla recibido. En la misiva, que reproducimos en esta misma página, se le anuncia la retención al Ayuntamiento de Algeciras de recursos que recibe por su participación en los tributos del Estado si no cumple en dos meses con el límite máximo de periodo de pago a los proveedores, que es de treinta días. "Esto es imposible en Algeciras, porque el PP ha situado a la ciudad en el liderazgo nacional de los ayuntamientos que más tardan en pagar, con cuatrocientos días de media", recuerda el portavoz municipal socialista. "Por tanto, se imponen medidas urgentes. De nada sirve la propaganda fácil de Landaluce, con fotos y balances de gestión engañosos, por no decir que directamente falsos", añade Fernando Silva, quien afirma que se suma el incumplimiento de los planes de ajuste por los que el Ayuntamiento ha venido recibiendo fondos de liquidez para superar su situación financiera. El Ministerio de Hacienda amenaza con la aplicación de las medidas más duras, entre las que se incluye la disolución de la entidad local.

Podemos Algeciras lamentó la situación de "crisis económica alarmante". "La política municipalista del ministro Montoro es una clara agresión a la independencia de los ayuntamientos, y prueba de ello es que nos encontramos ahora al Consistorio algecireño casi intervenido, con menos competencias y, encima, con el mismo periodo de morosidad con los proveedores, sin gastos social y con un abandono constante y alarmante de las barriadas", afirma el coordinador local, Alejandro Gallardo, quien señala que "esta nueva advertencia del ministro Montoro pone a la ciudad de Algeciras en una vergonzosa situación de emergencia debido a los constantes incumplimientos del equipo de Gobierno del PP y a una nula gestión económica que tiene su máximo reflejo en la elevada morosidad en el pago a los proveedores municipales, la segunda más alta de toda España".

En Los Barrios, el PSOE afirma que la carta "demuestra, una vez más, que la famosa hoja de ruta aplicada por Romero y el PA ha sido un auténtico desastre". "Es lamentable que el equipo de gobierno andalucista incumpla sus propias resoluciones. Son ineptos hasta para eso. Pero lo grave es que ese incumplimiento complica, además, y mucho, la delicada situación económica del Consistorio barreño", subraya.

"Los socialistas ya advertimos que esto ocurriría y por eso nos posicionamos en contra tanto del plan de ajuste aprobado en agosto del pasado año como de los planes anteriores. Dijimos que no resolvería los problemas económicos de la institución y que supondría una mayor carga para los ciudadanos, que han visto como se les han incrementado los impuestos municipales a lo largo de los últimos tres años más de un 30 por ciento. En este caso, el tiempo también nos vuelve a dar la razón", asegura el Partido Socialist, que recuerda que "lo que han hecho Romero y el PA desde que consiguieron la alcaldía en 2011 es duplicar la deuda municipal, a pesar de haber despedido a casi la mitad de la plantilla de trabajadores y haber reducido gastos, deteriorar y eliminar servicios básicos y permitir la pérdida de un patrimonio público valorado en varios millones de euros". "Por desgracia, este es el balance de la gestión andalucista y los requerimientos del Ministerio de Hacienda no hacen sino confirmarlo y certificarlo", recalca. "Pero, por si esto no fuera bastante, de la mano de Jorge Romero y los andalucistas el Ayuntamiento ahora va a tener que hacer frente al desembolso de más de 20 millones de euros como consecuencia de los despidos llevados a cabo en febrero de 2012 y asumir la readmisión de los trabajadores despedidos, casi un centenar, lo que va a suponer para la institución un incremento escandaloso de su endeudamiento, sin contrapartida a cambio, y va a poner al descubierto la mentira en la que han basado su discurso político y económico el actual alcalde de Los Barrios y sus compañeros de filas", explican los socialistas.

Podemos Los Barrios exigió al equipo de gobierno andalucista a que explique las nuevas medidas que va a poner en marcha tras aparecer Los Barrios en la lista de municipios que incumplen el plan de ajuste y la advertencia de intervención de Hacienda. Desde la formación alertan de que el Ministerio también señala que Los Barrios incumple el periodo medio de pago a proveedores, desmontando así el discurso de Jorge Romero y su equipo sobre la gestión económica andalucista. Una gestión y un plan de ajuste, apoyado únicamente por el PP, que entienden que no se ajusta a la realidad del municipio y que solo trae privatizaciones y subidas de impuestos mientras los vecinos ven como la calidad de los servicios disminuye.