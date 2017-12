La Línea inicia la cuenta atrás de su avance con la adjudicación del PGOU

El nuevo PGOU de La Línea empieza a dar sus primeros pasos. La mesa de contratación ha propuesto a Estudio Seguí, la única empresa que se presentó a la licitación, para redactar el documento. El plan deberá estar redactado en 18 meses, seis menos de lo previsto en el pliego. Ese periodo se extenderá un poco más debido a los trámites burocráticos, como los plazos de aprobación inicial y definitiva y de alegaciones. El PGOU también costará menos de lo previsto, ya que la cantidad máxima estaba establecida en 671.878 euros más IVA, y la adjudicataria ha ofertado por 537.502, 134.376 euros menos.

El siguiente paso será la firma de un decreto de adjudicación y, posteriormente, la firma del contrato, prevista para mediados de enero. Una vez que se firme el primer proyecto que verá la luz será la relación de los bienes protegidos, que debe estar terminada en marzo y, posiblemente, se llevará al pleno de abril.

El nuevo PGOU permitirá el desarrollo de la ciudad, estancado por un documento aprobado en 1985, con un texto refundido que data de 1993, y que cuenta con usos ya desfasados para los terrenos. La intención, según explicaron el alcalde, Juan Franco; el teniente de alcalde Nacho Macías y los ediles de Urbanismo y Contratación, Juan Carlos Valenzuela y Mario Fernández, es hacer posible las inversiones que han planteado varios grupos empresariales pero que debido a esas trabas del actual plan no se podrán materializar hasta que el nuevo no esté vigente.

Los responsables municipales destacaron que el nuevo plan urbanístico marcará un "momento clave en la ciudad" para lograr su desarrollo. "Es imprescindible para que La Línea se convierta en una ciudad turística", afirmó Nacho Macías. Mario Fernández, por su parte, indicó que el documento posibilitará el desarrollo del litoral, de la Ciudad Deportiva o del parque Princesa Sofía y destacó la implicación de todos los departamentos municipales para salir adelante.

El edil de Impulso y Desarrollo Urbano abundó en algunos detalles del nuevo PGOU. "La empresa adjudicataria ha redactado el plan de Jaén y el plan especial de La Alhambra. Su trayectoria nos da plena garantías y esperamos que podamos concluir el trabajo con la aprobación definitiva. Para ello tenemos que trabajar todos de la mano y que no se quede en una intentona. Eso sería un fracaso. Debe ser un documento de consenso para que esto tenga continuidad y que todos los partidos miremos por el interés general de la ciudad, hasta los que no están en la corporación".

El Ayuntamiento ha habilitado una web que contiene información sobre el futuro PGOU, www.pgoulalineadelaconcepcion.es. Aún es un borrador, pero los ciudadanos pueden encontrar las respuestas a las preguntas fundamentales sobre lo que supone que la ciudad cuente con un nuevo plan de desarrollo urbanístico.

Valenzuela explicó que se trata de un documento "muy complejo". "Tenemos que ir de la mano de la Junta de Andalucía, porque si no, esto no llegará a buen puerto. Vamos a hacer un plan innovador, no será un solo documento que lo englobe todo, sino que habrá dos, uno estructural y otro pormenorizado. En el primero se marcará el modelo de ciudad al que se pretende llegar, explicándolo a grosso modo, y en el segundo ya se entrará en detalle".

Entre las cosas que hay que cambiar, según indicó el concejal, están los suelos del recinto ferial. "Hay que ponerlos en uso y que a La Línea le repercuta. Además es momento de arreglar que la ciudad no esté mirando al mar y se debe cambiar la fisonomía del frente litoral. Son demandas ampliamente reconocidas por todos los sectores de la ciudad".