La Junta accede a recibir a Franco tras anunciar otra cita con Picardo

El anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de una reunión con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, con el Brexit como telón de fondo, precipitó ayer que se fijara otra cita con el mismo motivo, la del vicepresidente autonómico, Manuel Jiménez Barrios, con el alcalde de La Línea, Juan Franco, que éste había solicitado sin éxito en tres ocasiones.

El calendario de reuniones comenzó a formarse cuando la Junta informó temprano de que la presidenta se reunirá el próximo jueves 25 de enero en el palacio de San Telmo con Picardo a petición de éste. Juan Franco colgó en su perfil de Facebook que le parecía "inaudito e indignante". "Hemos pedido en varias ocasiones citas tanto con la presidenta como con el vicepresidente de la Junta para tratar el gran problema que tenemos ya en esta ciudad. Pero antes de escucharnos a nosotros, que creo que somos andaluces, se atiende a nuestros vecinos. Esto es lo que le importamos al Gobierno andaluz", se lee en el post del regidor.

El regidor estalló en Facebook tras conocer la reunión de Díaz con el gibraltareño

No tardó mucho en responder la Junta, ya que a primera hora de la tarde el propio Ayuntamiento de La Línea informó de que el día 23 -dos días antes de la cita entre Díaz y Picardo- El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, recibirá al alcalde de La Línea en el Palacio de San Telmo. "En principio la reunión entre Susana Díaz y Fabián Picardo me generó cierto malestar, porque aunque me parece positivo todo trabajo dirigido a la puesta en marcha de medidas contra el Brexit, entendemos que antes de escuchar sus demandas, la presidenta de la Junta debía atender las reivindicaciones de todos los linenses. Pero eso se ha subsanado con esta noticia", afirmó el alcalde. "Esta mañana (por ayer) he tenido una conversación personal con el vicepresidente de la Junta y me ha confirmado que vamos a tener una reunión el martes día 23, en la que espero que podamos afrontar la situación ante el Brexit a la que se enfrenta La Línea y la posición de la Junta de Andalucía, que tiene competencias en numerosas materias que nos afectan", destacó Juan Franco, agradecido porque, finalmente, sus reclamaciones generen reacciones de este tipo. La reunión de la presidenta y el ministro principal se celebrará con el ánimo de "poder aportar soluciones y certezas a las incertidumbres que plantea el Brexit", especialmente sobre la comarca del Campo de Gibraltar y su economía, dada la singularidad de Andalucía, al ser la única región con frontera continental con un territorio británico.

En la misiva enviada a la presidenta andaluza, Picardo expresa su voluntad de "trabajar juntos por el bien común de las personas que ambos representamos" y justifica su petición de reunión en haber tenido "noticias de la información sometida al Comité de las Regiones por la Junta de Andalucía sobre el impacto en su economía de la salida del Reino Unido y Gibraltar de la Unión Europea".

"La opinión de mi Gobierno -continúa Picardo- es que nuestra salida involuntaria de la Unión Europea debe ser tratada de una manera positiva y constructiva para causar el mínimo contratiempo a los ciudadanos y negocios de ambas partes".

Picardo destaca en su petición que es consciente de que Susana Díaz "está al tanto de los lazos estrechos culturales, sociales y deportivos entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, donde hay 13.000 personas, la mayoría de ellos españoles, viviendo en Andalucía y trabajando en Gibraltar".

"Empresas gibraltareñas importan mercancías de entidades comerciales andaluzas así como muchos gibraltareños que pasan sus horas de ocio allí. De hecho, existen estudios demostrando que Gibraltar contribuye a un 25% del producto interior bruto del Campo de Gibraltar", señala el ministro principal, quien añade en su carta que no tiene "ninguna duda de que estará de acuerdo que existen oportunidades para aumentar nuestra cooperación con la meta de crear más actividad económica y más puestos de trabajo para nuestra mutua prosperidad".

Ssuana Díaz explicó que su cita con Picardo ha sido comunicada al Gobierno de España para que la coordinación "sea fluida y leal" y precisó que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno andaluz tendrán que trabajar conjuntamente para preparar los asuntos a tratar en la reunión. La presidenta afirmó que conoce "la incertidumbre, el miedo y temores de miles de familias" del Campo de Gibraltar, especialmente de La Línea de la Concepción, San Roque y Algeciras, "que entran diariamente a trabajar en El Peñón y no saben en qué condiciones se va a llevar a cabo ese acuerdo entre la UE y España". Además recordó que "Andalucía será la única región continental que tendrá frontera con Reino Unido" y que la comunidad andaluza debe tener "un papel proactivo y el Gobierno también lo debe tener".

Por ello, le pide que, "además de garantizar la unidad del país, hay que estar presente en la toma de decisiones que se están llevando a cabo en el marco europeo, como los vecinos portugueses están haciendo" y así asegurar que "Europa crece pensando en las personas y mirando a las regiones del sur". La presidenta espera sensibilidad de Picardo para que el tratamiento a trabajadores del Campo de Gibraltar "sea adecuado y no pongan trabas a quienes bastante dificultades tienen ya para trabajar en una zona con muchos problemas", y para la que pide "más mimo y atención por todas las instituciones".