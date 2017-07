Jimena inicia los trámites para ser declarado municipio de interés turístico

El Ayuntamiento de Jimena ha iniciado los trámites para la declaración de municipio turístico de Andalucía. Así, acogiéndose al decreto 72/2017, de 13 de junio de Municipio Turístico de Andalucía, la secretaria general y el equipo de gobierno, encabezado por el concejal de Turismo, Ángel Gómez, trabajan en un documento para que sea aprobado por el gobierno autonómico.

Para el equipo de gobierno de IU, esta declaración supondrá un impulso para la economía y un desarrollo de este sector tan importante en la localidad, por el atractivo patrimonial y medioambiental con el que cuenta el municipio.

Francisco Gómez dice que abrirá un punto de información turística, uno de los requisitos

El alcalde de Jimena, Francisco Gómez, explicó que esta iniciativa se encuentra dentro de la estrategia marcada en el área municipal de Turismo.

Gómez añadió que sería muy importante alcanzar este estatus no sólo por las subvenciones de las que se puede beneficiar el Ayuntamiento, sino también para que Jimena se incluya en los circuitos turísticos y tenga mayor difusión. Gómez se muestra convencido de que la propuesta será aprobada por la Consejería de Turismo y Deporte, puesto que Jimena dispone de todos los requisitos para ello, una fortaleza medieval, el Parque Natural de Los Álcornocales y un casco urbano que es patrimonio histórico.

El regidor indicó que desde el primer momento, IU tenía claro que quería iniciar los trámites para conseguir esta declaración y no se explica por qué no hicieron lo propio los gobiernos anteriores. "Creemos que sí tenemos los condicionantes que nos piden. Lo único que nos falta es tener un punto de información turística y no es ningún problema porque lo vamos a abrir en breve", añadió Gómez.

El alcalde reiteró que la secretaria está preparando la documentación para enviarla y "esperamos que en septiembre u octubre tengamos noticias de la Junta al respecto" y aseguró que se pretente un turismo controlado no masivo, que respete el encanto y la tranquilidad con la que se caracteriza el término municipal de cara al exterior.

Con la declaración de municipio turístico, la Junta de Andalucía pretende incrementar la competitividad y promover la calidad de los servicios. Entre los requisitos que se piden se encuentran contar con oferta turística, visitas, plan municipal de calidad turística y pernoctaciones.