Detenida por usurpar la identidad de su padre, fallecido hace siete años

Agentes de la Guardia Civil de Los Barrios han detenido a una mujer como supuesta autora de delitos de usurpación de estado civil y falsedad en documento público al utilizar la identidad de su padre fallecido hace siete años para un contrato de alquiler.

Según informó la Guardia Civil en una nota, cuando la arrendadora firmó el contrato advirtió que los datos del arrendador no correspondían a los de la persona que decía ser la propietaria de la vivienda. Aunque en un primer momento no le dio mayor importancia, ya que la arrendadora le dijo que era de su padre y que no se había podido desplazar al lugar, posteriormente supo que el padre llevaba fallecido siete años.

Una vez presentada la denuncia y los agentes comprobaron los hechos procedieron a la detención de la supuesta autora de los delitos de falsedad de documento público y usurpación de identidad. Junto a las diligencias, la detenida pasó a disposición judicial.