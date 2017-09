Conmoción por las agresiones a una niña a manos de otras dos

Apenas dura un minuto pero es suficiente para que se haya hecho viralen las redes sociales. Un vídeo muestra cómo una adolescente de 12 años de Tarifa sufre acoso y violencia por parte de, al menos, otras dos jóvenes en una calle del municipio.

Los hechos fueron denunciados por los padres de la joven ante la Guardia Civil. Ahora la Fiscalía de Menores investiga si se trata de un acto puntual o de bullying, es decir acoso físico o psicológico al que se somete a una persona de forma continuada.

En el vídeo se ve claramente cómo increpan continuamente a la niña de Tarifa, que al principio permanece sentada en el bordillo de la acera. Una de ellas le dice: "Que no te estoy grabando, que eres muy fea", a lo que la agredida le responde "qué pasa si soy fea" y a continuación la primera le increpa "qué, a mí no me eches cojones". Después le tira del pelo.

A continuación y una vez de pie en otra calle, le vuelve a tirar del pelo y una tercera joven que está grabando con un teléfono móvil se suma al acoso y comienzan a tirarle del cabello hasta que cae al suelo.

La agresión, según los indicios, se produjo cuando varias jóvenes se desplazaron a Tarifa para increpar a la menor, aunque se desconocen cuándo y en qué circunstancias se habrían conocido las adolescentes, puesto que viven en diferentes municipios. La redes sociales se llenaron ayer de denuncias y de indignación por la agresión y la grabación en vídeo.

Desde el Ayuntamiento de Tarifa se mostró ayer perplejidad por los hechos. La Delegación municipal de Asuntos Sociales desconocía los hechos y aseguró que los padres no habían acudido en ningún momento a denunciar los hechos.

En cualquier caso, se apuntó a que se trata de un caso de violencia fuera de las aulas, por lo que la agresión es un tema extraescolar.