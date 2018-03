El Ayuntamiento tarifeño asegura que ya ha contestado al Defensor

El Ayuntamiento de Tarifa asegura que no tiene ninguna cuenta pendiente con el Defensor del Pueblo. Después de que la oficina de Francisco Fernández Marugán lo incluyese en el listado de instituciones no colaboradoras e incluso advirtiese que llevaría su caso (entre otros 19) a la Fiscalía, el Consistorio explicaba ayer que no hay ningún procedimiento pendiente.

Según detalló el alcalde del municipio, Francisco Ruiz, el expediente al que se refiere el Defensor en su informe, por falta de respuesta a un vecino, se abrió sobre una cuestión planteada por el Pacma a través de una persona física. El partido inquiría sobre la presencia de perros en la playa y el Ayuntamiento "contestó con un informe de la Policía Local". Ese expediente, que de hecho era de 2016, está ya cerrado, señala Ruiz, por lo que Tarifa no debería de figurar en el listado de ayuntamientos que entorpecen la labor de Fernández Marugán. "No tenemos nada pendiente con el Defensor", remarca el alcalde.

El Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos, a los que acusa de entorpecer su trabajo por no responder a sus continuos requerimientos de información, y también ha llevado al Ministerio Público al Colegio de Abogados de Guipúzcoa, por una queja contra un abogado de oficio.

Los citados expedientes se han trasladado a la Fiscalía General del Estado por la presunta actuación obstaculizadora de la labor del Defensor del Pueblo por parte de los alcaldes de 19 ayuntamientos, a fin de que, en su caso, ejerza las acciones oportunas y valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal.