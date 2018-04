Algeciras se suma al movimiento en apoyo de los autistas

Miles de edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminarán de color azul en la tarde-noche de hoy en apoyo y solidaridad con el colectivo de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias, en el marco de la campaña internacional de sensibilización Light It Up Blue (Ilumínalo de azul, en español). Algeciras no será ajena a este movimiento.

Ayer, las delegadas municipales de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, y de Alumbrado, Laura Ruiz, anunciaron que la ciudad se sumará a esta iniciativa. Lo hace en solidaridad con todos los que padecen este "trastorno" y sus familiares, organizando, entre otras actividades que se llevaran a cabo en los próximos días, la lectura de un manifiesto y la iluminación en azul de la Fuente del Milenio durante la madrugada de hoy a mañana.

Además, mañana se ha convocado un acto conmemorativo con este colectivo, que tendrá lugar en la Plaza Alta a las 21:00, donde se procederá también al encendido en azul de la recién restaurada fuente, la cual quedará en ese color durante toda esa noche, a petición de la asociación de autismo.

Tanto Conesa como Ruiz manifestaron que, con pequeños actos como estos, el Ayuntamiento quiere ayudar a tantas personas y familiares que padecen autismo y que encuentran barreras para que la sociedad los comprenda y no los discrimine. "Hay que demostrar que los autistas pueden realizar las mismas tareas que aquellos que no padecen autismo, y que es importantísima una detección precoz del trastorno para un adecuado manejo del mismo por parte de los especialistas", afirman en una nota de prensa.

"La colaboración de los profesores, orientadores del centro y tutores es algo primordial", explicó Laura Ruiz, "pues son ellos los que pasan más horas con estos niños y los que casi siempre dan a la familia la voz de alarma".