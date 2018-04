Medio millar de personas claman contra la sentencia en Sevilla

La concentración se convocó a las seis de la tarde. Desde varios minutos antes ya había centenares de mujeres que llegaron al andén del Ayuntamiento para protestar contra el fallo judicial . Entre ellas se encuentra, portavoz de la comisión contra la violencia de género del PSOE, quien defiende a la víctima de los cincos sevillanos que integran La Manada. "Creemos a esta chica. No sólo fue abusada sexualmente, sino agredida. Violada". La afirmación de Cuello se refleja en una de las pancartas que muestra una participante en la protesta: "¡No es abuso, es violación!".

"Todos los movimientos feministas estábamos en alerta. Sabíamos que la sentencia no nos iba a gustar, pero es que ha sido indignante". Teresa Tomé pertenece a la Plataforma Feminista contra la Violencia Machista , una asociación que este jueves ha integrado la concentración que se convocó en pocas horas en la Plaza Nueva de Sevilla para mostrar la repulsa contra el fallo que condena a nueve años de prisión a La Manada por el abuso sexual cometido contra una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. A la protesta han acudido unas 500 personas, según datos de los agentes policiales que se encontraban en ese momento presentes. La mayoría de los asistentes son mujeres, aunque también hay hombres que han querido expresar su disconformidad con la sentencia de la Audiencia de Navarra , al estimar que la pena debería haber sido mayor si se les hubiera culpado de agresión.

A la cita se han ido sumando más personas. Ainhoa Murcia, del Sindicato de Estudiantes, tomó el megáfono. Comenzaron a escucharse las primeras consignas. "¡Estamos hartas de que las mujeres suframos la violencia y que las condenas sean mínimas!", refirió esta joven, quien a continuación invitó a todas sus compañeras a corear "¡Yo sí te creo!", como forma de respaldar a la víctima.

La protesta de esta tarde se ha convocado, principalmente, por whatsapp y redes sociales, medios por los que la mayoría de las asistentes conocieron también la resolución judicial. Muchas de las manifestantes no han pasado por alto el voto particular dela favor de la absolución de los cinco sevillanos . En una de las pancartas se ha podído leer –en tono amenazante– el malestar que este posicionamiento provoca: "¡Juez González, no salgas a la calle!".