El Ayuntamiento se personará en el caso de los insultos a Víctor Sánchez

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha dado instrucciones a los servicios jurídicos municipales para que el Ayuntamiento tome partido en las diligencias previas que tramita el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la ciudad sobre los insultos que realizó una mujer a través de las redes sociales hacia el policía local fallecido el pasado 7 de junio en acto de servicio, Víctor Sánchez.

A raíz de una denuncia de la propia Policía Local y de los sindicatos, agentes de la Comisaría de La Línea detuvieron a una mujer por la presunta comisión de los delitos de odio, injurias y calumnias contra funcionario público después de que escribiera en las redes sociales una serie de comentarios contra el fallecido.

La Policía Nacional detuvo a una mujer de por alegrarse de su muerte en Facebook

La gravedad de estos delitos, que atentan contra la propia policía y la defensa de la memoria del agente fallecido, han llevado al alcalde a ordenar la personación en el procedimiento para ejercitar la acusación particular.

La Policía Nacional informó la semana pasada de la detención de una joven linense, de 22 años. La unión con la que los linenses reaccionaron en las redes sociales a este hecho contrastó con la actitud de esta chica, que aprovechó la ocasión para salir a la palestra y, a través de su perfil en Facebook, alegrarse, entre otras cosas, del accidente sufrido por el agente.

La detenida, que responde a las iniciales de I. M. L. P., se encuentra en libertad con cargos. Según fuentes policiales, en los comentarios de la causa no se duda de su referencia al siniestro ocurrido cerca de la frontera con Gibraltar. El primer comentario decía: "Sois una vergüenza la policía anda ijos de puta keya no vais a encontrar el chaval no tiene culpa ke vuestro compañero este muerto kebien muerto esta yo me alegro keste muerto" (sic).

En el segundo, comentaba: "Aber si se mueren todos os policías porke para loke valen me importa un carajo loke opine la gente porke hay muchos come culoss!" (sic). La denuncia salió directamente del cuerpo de Policía Local y de sus órganos sindicales.