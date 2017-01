La especulación sobre un 'Brexit' duro hace caer de nuevo la libra

Los prolegómenos del discurso de la primera ministra británica, Theresa May, y las previsiones de que éste anuncie un Brexit duro están haciendo que la libra bata récords en negativo en su cotización. Ayer, la moneda descendió a su nivel más bajo desde el pasado octubre frente al dólar por la posibilidad de que la primera ministra anticipe la eventual salida del Reino Unido del mercado único, según los analistas consultados por Efe. También cayó de nuevo frente a la moneda europea: se situó en 1,13 euros.

La libra retrocedió por debajo de los 1,20 dólares en los mercados asiáticos y el británico, pero después de las 8.30 GMT se recuperó ligeramente y estaba a 1,20 dólares. La moneda británica caía también frente al euro y retrocedía en el mercado de Londres 0,90 % hasta 1,13 euros. Hace solo una semana, tras unas declaraciones de May, ya había rebajado su valor hasta los 1,15 euros.

Desde el referéndum del pasado 23 de junio de 2016 sobre la permanencia o salida británica de la UE, la divisa ha perdido un 20 % de su valor frente al dólar, unos niveles no vistos desde 1985, y más de un 10% respecto al euro.

La volatilidad de la libra responde a la expectativa que ha creado el discurso que dará hoy la primera ministra para explicar su plan de negociación con Bruselas sobre el Brexit. El discurso de May, previsto en torno a las 11:45 GMT en la Lancaster House de Londres y al que han sido invitados numerosos embajadores, se espera con gran expectación ante las informaciones difundidas por varios dominicales británicos de que podría anunciar un Brexit duro. Ello supondría su disposición a dejar el mercado único a cambio del control nacional sobre la migración de los ciudadanos procedentes de territorio europeo. No obstante, un portavoz de May rechazó a dpa esas informaciones como "especulaciones".

La canciller alemana, Angela Merkel, rebajó las expectativas de decisiones rápidas. "Naturalmente que lo seguiremos con atención", dijo ayer en Berlín. Pero al final, lo que contará será el contenido de la solicitud de abandono de la UE.

Las declaraciones del presidente electo estadounidense Donald Trump en una entrevista concedida el domingo al diario alemán Bild y al británico The Times también se colaron en el debate, después de que ofreciera un posible rápido acuerdo de libre comercio a Reino Unido una vez salga de la UE. La portavoz de May saludó la propuesta. El entusiasmo de Trump "subraya una de las oportunidades que tendrá Reino Unido tras salir de la UE", señaló.

May lleva mucho tiempo bajo presión para que desvele finalmente el modelo de salida del país de la UE y se espera que hoy ofrezca su discurso más relevante desde que llegara al gobierno en julio, precisamente como consecuencia del resultado del referéndum.

También las recientes declaraciones del ministro de Finanzas británico, Philip Hammon, parecen apuntar a un Brexit duro. En una entrevista anunció bajadas de impuestos para hacer a la economía británica más competitiva respecto de la UE. "Ningún político británico había amenazado aún a la UE con una guerra comercial", dijo el analista del Commerzbank Lutz Karpowitz.

Sin embargo, algunos analistas dudan de que May destape en el discurso de mañana todas sus cartas. Ya en el pasado rechazó un debate público sobre su estrategia de cara a la salida de la UE, al considerar que podría debilitar la postura negociadora de Londres. La premier quiere enviar la declaración de salida a Bruselas como tarde a finales de marzo, pero el mantenimiento de es plan depende también de la decisión de la Corte Suprema británica que se espera este mes, sobre si May necesitará la aprobación del Parlamento antes de iniciar todos los trámites formales.