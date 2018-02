Gibraltar trasladará la sede de Aduanas para disuadir a los contrabandistas

El Gobierno de Gibraltar anunció ayer que trasladará la sede del departamento de Aduanas a la zona de Waterport Terrace, situada entre Ocean Village y el muelle norte, donde últimamente se han reactivado las actividades relacionadas con el contrabando de tabaco. El anuncio lo realizó ayer el Ejecutivo del Peñón después de que el ministro de la oposición Trevor Hammond publicara en Facebook un vídeo en el que se ve una lancha cargando cajas de tabaco en este lugar.

"El vídeo ha sido grabado a las 17:30 detrás de Waterport Terraces, a plena luz del día y con niños jugando cerca. ¿Se hace la vista gorda? Hay que preguntárselo. También me han dicho que hay actividad regular en la playa de levante con hasta cuatro embarcaciones operando al mismo tiempo. ¿Volvemos a los malos viejos tiempos? Tal vez todavía no, pero esto me preocupa profundamente", comentó el ministro al publicar el vídeo.

La respuesta del Gobierno fue anunciar que el departamento de Aduanas, incluido el equipo anti-contrabando, se trasladará al muelle que hay cerca de esta zona. Sobre la pregunta de Hammond si se estaba volviendo a los "viejos malos tiempos", el Ejecutivo señaló que con el GSD en el poder, en 2009 se intervinieron 11.672 cajetillas, y en 2010, 9.870. "Con este Gobierno, en 2016 se aprehendieron 17.690 cajetillas y en 2017, 17.966", indicó el número 6.

El ministro principal, Fabian Picardo, indicó que aunque es "muy consciente de que el contrabando aún no se ha erradicado por completo", su Gobierno "ha aumentado considerablemente el número de funcionarios de Aduanas, hemos introducido nuevas leyes y, como resultado, hemos presenciado un aumento en la cantidad de tabaco decomisado y el número de personas arrestadas por contrabando".

Sobre el vídeo que subió Hammond a Facebook, explicó. "El clip de veintidós segundos no desacreditará en absoluto a los agentes de la Policía y de Aduanas. Sugerimos que la próxima vez, él, como miembro del Parlamento sea testigo de un delito criminal, informe a las autoridades correspondientes".