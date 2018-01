Stielike visita a la Balompédica

La Real Balompédica disputa esta tarde el tercer amistoso de su ciclo invernal, el que le enfrenta a las 16:30 en el Municipal de La Línea a Tianjin Teda de la Superliga china. Sin lugar a dudas el mayor atractivo de este duelo es la presencia en el estadio del exjinternacional alemán del Real Madrid Uli Stielike, preparador del conjunto visitante.

La Balona, que ayer disfrutó de jornada de descanso, vuelve al tajo esta tarde para comenzar a preparar el primero de sus dos desplazamientos consecutivos, el que le enfrentará al Extremadura en Almendralejo el próximo domingo. Lo hará disputando su tercer amistoso internacional de lo que va de año, el segundo en el estadio Municipal.

En principio Julio Cobos cuenta con todos sus efectivos y su intención es dividir la plantilla en dos grupos, aunque los que llevan acumulados más minutos de competición jugarán menos tiempo y realizarán un entrenamiento específico de la mano del preparador físico Alberto Muñoz al término del encuentro.

El amistoso, que siempre supone una oportunidad para que aquellos jugadores que menos están entrando en los planes del entrenador mantengan el ritmo de competición, viene de perlas para que el malagueño Sergio Molina continúe con su puesto a punto. El pasado miércoles ya jugó 45 minutos en Casares frente a la Academia Puskas y la intención del técnico es alargar esta tarde su presencia en el césped.

También volverá a dejarse ver el centrodelantero senegalés sub-23 Ibrahima Gueye, jugador del filial del FC Sion suizo, que se encuentra a prueba con los albinegros y que ya anotó un gol frente al Slavia de Praga, aunque cada vez se antoja menos probable que pueda incorporarse a la plantilla en el presente mercado de invierno, entre otras cosas porque eso implicaría la salida de otro sub-23.

El conjunto chino que esta tarde se mide a la Balona está ya inmerso en la pretemporada. La competición terminó a principios del pasado mes de noviembre y regresa en marzo.

El técnico del Tianjin Teda es el exmadridista Uli Stielike, que consiguió la permanencia en la Superliga contra todo pronóstico. Su equipo era penúltimo y, tras su llegada, ganó cinco partidos y perdió dos, lo que le permitió salvar la categoría con nueve puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

La mayor parte de la plantilla del Tianjin Teda está formanda por jugadores chinos, aderezada con cuatro extranjeros: John Obi Mikel (ex del Chelsea), Nemanja Gudelj (ex del Ajax), el ghanés Frank Acheampong (ex del Anderlecht) y Johnatan Aparecido (ex del Sport Recife). Estos dos últimos son, por ahora, los únicos refuerzos para los chinos para la próxima temporada.

Stielike llegó al Madrid procedente del Borussia Mönchengladbach en 1977 y se marchó en 1985, después de haber disputado 308 encuentros y de haber anotado medio centenar de goles.