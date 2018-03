Márquez sube el telón y ¿el listón?

Al fijarnos nuevos retos, objetivos o aspiraciones, damos un sentido renovado a nuestras vidas. Quien más lejos llega, busca otras metas aún más ambiciosas, pues no hay nada más excitante que superarse a uno mismo. Entre los ejemplos más notorios y universales de esa superación permanente destaca, sin lugar a dudas, el piloto español Marc Márquez, que esta semana en Qatar subirá el telón al Mundial de MotoGP 2018 con una gran incógnita por despejar en la temporada más larga de la historia (19 grandes premios): ¿Será capaz de subir también el listón de sus proezas?

Tras conquistar la cuarta corona de MotoGP en 2017, que se sumaba a las de 125cc y Moto2 que ya ostentaba, Márquez alcanzó el Olimpo como el piloto más joven de todos los tiempos que lograba seis títulos mundiales. Lo hizo con 24 años y, ahora ya con 25 recién cumplidos, los focos del circuito qatarí de Losail, que dirige el jerezano Juan Baquero, vuelven a proyectarse con énfasis sobre su figura en el arranque de esta nueva temporada de grandes premios que le erigen como máximo favorito. La fama le precede y todo apunta a que nada ni nadie podrán frenarle.

Teniendo en cuenta que su Honda (marca con la que acaba de renovar por dos años más) ha brillado en la pretemporada con el mejor nivel de los últimos años, muchos se preguntan si Márquez será capaz de llevar aún más lejos sus prestigiosas estadísticas. El listón más alto del piloto español en MotoGP lo encontramos en su temporada 2014, que incluyó 13 triunfos, diez de ellos consecutivos en 18 carreras. Eso sí, a nadie se le escapa que la competitividad actual es muy superior, como lo demuestra el hecho de que en el pasado 2017, en el que hubo varias alternancias en el liderazgo del Campeonato y hasta cinco ganadores distintos en grandes premios, Marc tan sólo pudo triunfar en seis carreras, pero aún así se alzó finalmente con el título.

En honor a la verdad, las principales dudas que plantea Marc Márquez son su elevado número de caídas, pues la pasada temporada se fue al suelo en 27 ocasiones, siendo el tercer piloto en el ranking general de las tres categorías con mayor número de accidentes. Por ello, no es de extrañar que el de Cervera afirme que "el objetivo de esta temporada es caerme menos, intentar lograr los mismos resultados con menos riesgo. En 2017 me caí mucho, por suerte no tanto en carrera, porque eso siempre pesa. De todos modos, si he de ganar como el año pasado y caer las mismas veces no pasa nada. También hay que tener en cuenta que si los rivales aprietan, te caes más. Arriesgaré, claro que arriesgaré, porque soy Marc Márquez y siempre lo he hecho, pero no es necesario arriesgar en cada vuelta". El seis veces campeón mundial parece tener la lección bien aprendida: "El año pasado y el anterior aprendí que hay que arriesgar en la pretemporada porque debes buscar el límite, pero hasta cierto punto, ya que no es necesario arriesgar al cien por cien porque una lesión te puede condicionar todo el año."

Nadie mejor que el propio número 1 de MotoGP (aunque lleve el 93 en su moto) para valorar a los principales candidatos al título de 2018: "A Dovizioso es al que veo más centrado, incluso más que el año pasado. Zarco está ahí y Valentino es Valentino -acaba de renovar hasta 2020, en que cumplirá 41 años-. Dani Pedrosa tiene bastantes opciones. Quizás Maverick Viñales es al que le está costando un poco más, aunque no se puede descartar nada. Lorenzo va rápido, pero hará falta ver si será constante en todos los circuitos porque es ahí donde surge la duda, ya que para luchar por título eso es necesario". Se puede decir de una forma más detallada, pero no más clara. Efectivamente, la valoración que hace Marc Márquez resulta bastante objetiva y ajustada a la realidad, pues parece evidente que, junto con él, Andrea Dovizioso y su Ducati son un año más los principales candidatos al título, mientras que las Yamaha de Rossi y Viñales despiertan muchas dudas que habrá que ir despejando.

Por todo lo expuesto, no cabe duda que tenemos por delante un Mundial de MotoGP muy competido e igualmente largo (algo tendrán las carreras cuando las bendicen), pues cuenta con 19 grandes premios (uno más que hasta ahora, con la incorporación de Tailandia), disputándose nuevamente en España cuatro pruebas puntuables. La temporada europea se abrirá como siempre en Jerez el día 6 de mayo (con Ángel Nieto 'in memoriam'), mientras que Valencia volverá a poner el broche final el 16 de noviembre. Pero ahora es el turno de Qatar, el único país que organiza una carrera nocturna y cuya victoria es la más imprevisible del año. Eso sí, no pierdan de vista a Marc Márquez, los focos y su genialidad le iluminan…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.