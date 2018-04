Julio Cobos: "Este partido hay que ganarlo sí o sí"

"éste es un partido que hay que ganar sí o sí". El entrenador de la Real Balompédica, Julio Cobos, no puede ser más contundente. Después de siete semanas sin vencer los albinegros precisan una victoria esta tarde ante el San Fernando y no hay excusas. El técnico se muestra comprensivo con el ambiente de incertidumbre que rodea a su equipo y que contrasta con el de otros conjuntos que están mucho peor clasificados. "Esto es fútbol", sentencia.

"No se trata de que juguemos con el San Fernando, que esá en una situación muy parecida a la nuestra, sino que hubiese sido lo mismo fuese quien fuese el rival, lo que necesitamos es sumar los tres puntos para alcanzar los 45", recalca el entrenador balono.

Cobos prefiere tomar como punto de partida la extraordinaria imagen que su equipo dejó el pasado domingo en Marbella, pese a caer frente al líder, que la racha que denuncian los números. "Siempre hay que quedarse con lo positivo", explica.

"Yo me quedo con que en Marbella las sensaciones fueron buenas, el equipo compitió bien, no permitimos muchas ocasiones al rival, que es algo que en los partidos precedentes nos estaba costando y que con la entrada de Wilson Cuero y Sergio Molina estuvimos más en el área rival aunque en una jugada aislada perdiésemos", explica.

Preguntado por las declaraciones efectuadas esta semana a Europa Sur por Sergio Molina, en las que reconocía que no atraviesa su mejor momento y que comprendía la decisión del preparador de haberle relegado al banquillo la última jornada, el técnico albinegro responde: "Sergio Molina es un grandísimo profesional, un fenómeno, y además entiende perfectamente el fútbol".

"Yo hablo mucho con él y él sabe mejor que nadie que no ha estado tan bien como él quisiera, pero eso no supone que olvidemos que es un futbolista que nos ha dado mucho, nos da mucho y que aún nos tiene que dar mucho", recalca.

"Una cosa que debe quedar claro es que yo no lo siento como castigo, sino que quiero que él vea el partido desde fuera, desde otro punto de vista y como él es listo, le vino bien ver a los compañeros para plantearse en frío que podría hacer él si estuviese sobre el terreno de juego", abunda.

Con respecto al rival, señala: "Yo me quedo con que lleva 41 puntos, que es una buena cifra, que seguramente ellos hubiesen firmado a comienzos de temporada y que está haciendo las cosas bien y que llega en buen momento".

"Tengo clarísimo que no nos lo va a poner fácil, porque también ve cerca la salvación y porque cuenta con buenos jugadores y si queremos ganar tendremos que trabajar mucho", apunta.

"A mí no me puede sorprender que haya sensaciones de duda en torno a nosotros y que otros equipos estén eufóricos a pesar de estar detrás nuestra, son cosas normales en el fútbolm depende de los momentos", concluye Cobos, que no puede evitar mostrar su alegría al ver que la enfermería, hace poco atestada, empieza a estar medio vacía.