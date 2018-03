Balona, más difícil todavía

La Real Balompédica, que enlaza tres deplazamientos sin perder, visita esta mañana (12:00) al UCAM Murcia en un duelo entre aspirantes a auparse a la zona VIP de la clasificación del grupo IV de Segunda B, en el caso de los locales, con exigencias infinitamente mayores debido a su presupuesto. Los albinegros acuden sin el meta Javi Montoya, uno de sus pilares, por culpa de una lesión, lo que propicia el debut de Alberto Martínez y la inclusión en la convocatoria del juvenil Víctor Ayala.

La Balona afronta su partido, por segunda semana consecutiva, con opciones reales de acabar la jornada en una cuarta plaza, ésa que se le escapó el pasado domingo en el tiempo añadido. Bien es cierto que la carambola que propiciaría su regreso a la zona noble de la clasificación no es precisamente fácil. Los albinegros precisan vencer en La Condomina, que el Real Murcia no pase del empate en Marbella, que el Granada B, -que juega como local- no derrote al Jumilla e incluso, ante la posibilidad de un múltiple empate, que el Melilla no supere al Écija Balompié.

Si ganamos en Murcia estaremos muy cerca de tener la permanencia asegurada"

Los albinegros, una vez más, se encontraron ayer con una adversidad en la última sesión de entrenamiento. El meta Javi Montoya no se había entrenado durante la semana como consecuencia de una fortísima contusión que se produjo en un encontronazo el pasado domingo ante el Melilla. Parecía que era, más que nada, una cuestión de precaución. Sin embargo ayer, el día previsto para someterse a una prueba, fue incapaz siquiera de llevarla a cabo. La conclusión es que se quedó fuera de la lista de viajeros y que Alberto Martínez, que llegó procedente del Villacarrillo en el mercado de invierno para reemplazar a Jesús Godino, se estrenará hoy como titular. La otra plaza para la portería la ocupará el juvenil Víctor Ayala.

La ausencia de Javi Montoya se une a las de Joe y José Ramón, también lesionados. Por decisión técnica se quedan en casa Dani Espinar y Juanmi Carrión. Entra entre los viajeros Mario Abenza, que se había caído de las últimas convocatorias.

Eso quiere decir que la Balona desplaza a tierras murcianas a: Alberto y Víctor (porteros); Sergio Rodríguez, Olmo, Mario Gómez, Luis Madrigal, Özcan, Gonzalo Almenara (defensas); Juampe, Ismael Chico, Sana, Elías Pérez, Juampe, Maurí, Sergio Molina, Gato (centrocampistas); Wilson Cuero y Stoichkov (delanteros).

En lo que se refiere a la alineción, como siempre sin confirmación oficial, todo indica que Julio Cobos mantendrá, a excepción del guardameta, al resto de los jugadores que comenzaron el duelo del pasado domingo con el Melilla. Por un lado porque durante ochenta minutos no lo hicieron mal. Y puestos a hilar muy fino, porque cuando alguno de ellos salió del campo fue precisamente cuando los norteafricanos lograron las dos dianas que le valieron la igualada.

El entrenador albinegro, Julio Cobos, hace oídos sordos a los últimos marcadores del UCAM y explica: "Hizo un equipo en verano fenomenal, cuando pasaron por La Línea así me lo parecieron y en diciembre trajeron cuatro jugadores de Segunda A... Es una de las plantillas que está confeccionada y ellos no se esconden, construida para lograr el ascenso".

"Después de que haya sido destituido el segundo entrenador de la temporada, los señalados van a ser los futbolistas y los jugadores están obligados a dar un paso adelante y estamos hablando de gente que tiene mucha experiencia, por eso no me fío", recalca.

El míster, que prefiere "pasar de puntillas" por la debilidad demostrada por su equipo en los últimos compases de los dos últimos encuentros aunque admite que ha hablado "con los jugadores al respecto" para evitar que se "genere un psicosis".

Cobos, que muestra plena confianza en Alberto, al que considera "de sobras preparado" para hacer frente al encuentro, asume que en caso de un triunfo su equipo estaría "muy cerca de tener la permanencia garantizada, pero muy cerca, aún no tendríamos los cuarenta y cinco puntos".