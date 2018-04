Algeciras, como si fuese play-off

Icom Udea y CB Marbella disputan mañana (20:30) en el pabellón Juan Carlos Mateo la primera final a la que ambos harán frente en lo que resta de mes. Ambos comparten la segunda posición de la fase de clasificación de la Liga EBA, que concede tres plazas para participar en la pelea por el ascenso a LEB Plata. Los malagueños llegan tras vencer a Huelva y después de haber ganado todos sus duelos como visitantes en esta fase.

Francis Tomé, entrenador de los marbellíes, entiende que Icom Udea "es favorito" en este partido "porque juega en casa"

Tomé asegura que su escuadra llega "en plena pretemporada" a este decisivo duelo, y explica: "El equipo ha tenido que cambiar su manera de jugar en ataque y en defensa, porque hemos tenido una baja muy importante [en referencia al MVP Richi Guillén, ex de Algeciras y Los Barrios] lo que nos ha obligado a modificar conceptos y ese periodo de adaptación igual lo hemos pagado con la derrota ante La Línea".

"También es verdad que esa baja nos quita presión, porque todo el mundo entiende que sin Ricardo y sin poder cubrir su baja alcanzar el objetivo es más complicado", puntualiza. "La realidad es que nos hemos convertido en la plantilla más joven de todos los que estamos compitiendo en esta fase de clasificación y eso tiene sus cosas buenas, que tratamos de potenciarlas, y sus cosas malas, que intentamos minimizarlas".

El técnico de los costasoleños asegura que es imposible evaluar a priori si es positivo para sus intereses que la escuadra algecireña llegue después de enlazar tres derrotas, su peor balance de la temporada. "Eso solo lo sabe Javi Malla, que es el que conoce al equipo", sentencia.

"Yo no puedo saber si la presión les pasa factura o no, pero en el apartado deportivo los tres partidos los han podido ganar y se les han escapado por detalles al final, así que igual es exagerado utilizar términos como crisis, porque no refleja lo que ha sucedido en la pista", explica.

"Es muy difícil saber quiénes estarán al final en las tres primeras posiciones", reconoce. "Siempre se quiere ver favoritos, por el dinero que han invertido en las plantillas, pero la liga, sobre todo esta segunda fase, es muy corta, no hay grandes diferencias, a excepción de Cazorla, y estoy convencido de que hasta el último día no se sabrá quiénes se meten en las finales".

"Cualquier partido es una final y en ese pelotón que estamos igualados en la segunda plaza el que sea capaz de sacar las cuatro jornadas que faltan adelante es el único que lo va a tener claro", recalca el preparador. "Y ojo en los partidos que no son con los rivales directos porque no es nada fácil ganar en Huelva, Córdoba te puede dar un susto como hizo en Almería, La Línea siempre presenta batalla y Plasencia, que parece que está perdiendo muy fácilmente sin embargo en su casa presente mucha resistencia".

Tomé asegura que en el duelo de mañana su equipo piensa en recuperar la victoria que dejó escapar ante Icom Udea en la primera vuelta, pero que el basket average, a pesar de que la diferencia es solo de cuatro puntos "es mucho pedir".

"Es que además creo que al final de esta fase no va a haber empates entre dos, sino entre tres y cuatro equipos, así que lo importante es acumular victorias", explica. "Por supuesto si sacas el average mejor, pero no es prioritario".

El CB Marbella afronta el encuentro con una sola baja, la del junior Mario Cervera, por cuestiones académicas, aunque su protagonismo en la competición era mínimo.