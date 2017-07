Sánchez exige su dimisión e Iglesias dice que España "no merece esta vergüenza"

La oposición rápidamente saltó a la palestra tras la declaración en la Audiencia Nacional del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, líder del PSOE, no dudó en exigir la cabeza de Mariano Rajoy después de su testimonio. El secretario general socialista instó al líder del Ejecutivo a pensar en el interés de España y a dimitir por la "dignidad" de la democracia y para no "arrastrar" en su "caída" su prestigio y el de las instituciones. En una larga declaración leída en Ferraz, Sánchez arremetió contra Rajoy, a quien acusó de ser el "principal responsable político" del "clima general de corrupción" que se vive en España, con el PP implicado en "centenares" de investigaciones judiciales. El dirigente socialista hizo especial hincapié en la repercusión que para la imagen de España supone su declaración ante la Audiencia Nacional y lanzó un decálogo de preguntas que concluyó cuestionándolo si se está "protegiendo a sí mismo desde la Presidencia del Gobierno".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, habló ayer mismo con con Sánchez para intentar forzar un pleno extraordinario del Congreso en el que el Rajoy rinda cuentas de su declaración. El dirigente de la formación morada apostó por mantener los cauces de colaboración con el PSOE para desalojar al PP y a Rajoy del Gobierno, más tras una comparecencia que calificó de "vergüenza". "Y España no la merece", agregó. "Es vergonzoso ver a un presidente del Gobierno declarando en un juicio por "la financiación ilegal de su partido", por su "tono de impertinencia y chulería" ante el tribunal y por los "privilegios" de los que, a su juicio, ha disfrutado y que no recibe "cualquier ciudadano". "Es una vergüenza y hay que sacarlos de las instituciones. Entendemos que algunos pidan la dimisión, pero no van a dimitir. A Rajoy ni con agua caliente lo sacan, para eso tenemos que ponernos de acuerdo y sacar adelante una moción de censura para sacarlos de las instituciones".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dijo que si el PP se hubiera "regenerado", habría alejado toda "sombra de sospecha" y no se habría llegado a este momento en el que Rajoy tuvo que declarar, aunque fuera "sólo como testigo".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pidió la dimisión del jefe del Ejecutivo, a quien se refirió como "capo de la corrupción" por estar "involucrado" en la trama Gürtel, aunque señaló que lo peor no es que no dé explicaciones sino que "después gana elecciones". "Y donde no llega el PP, lo hacen Ciudadanos o el PSOE", apostilló.