El periodista Manuel Gil será el exaltador del XXXII Pregón a María de la Esperanza

La junta de gobierno de la hermandad de Medinaceli nombró ayer al periodista algecireño Manuel Gil Gutiérrez encargado de pronunciar el XXXII Pregón a María de la Esperanza, tras una reunión mantenida en la que Gil fue elegido por unanimidad en la corporación que rige la cofradía salesiana.

El elegido, de 29 años, es colaborador de Europa Sur y pregonó la Semana Santa de Algeciras en 2016. Además, Gil Gutiérrez exaltó la figura de Don Bosco en 2012 en el Teatro Florida e inauguró la semana santa juvenil con su pregón en 2011.

Tras su nombramiento, Gil se mostró satisfecho y agradecido. "Estoy muy contento. Este reconocimiento lo veo como un premio a la gente de la cofradía y que me lo hayan dado a mí me llena de orgullo. Si me permites, creo también que esto es una recompensa a la gente de la capa verdad, que estamos todo el año involucrados con nuestra madre la Esperanza", explicó.

Antes de Manuel Gil pronunciarón la exaltación a la advocación mariana de San Isidro: Miguel Ángel Delgado, en 2016; y José Ignacio Landaluce, en 2015.

El pregón tendrá lugar el día 9 de diciembre en la Capilla de San Isidro.