De la Encina eleva al Congreso las deficiencias que sufre la Policía Nacional de Algeciras

El Gobierno central del Partido Popular tendrá que responder sobre la precaria situación en la que ejercen su labor los agentes de la Policía Nacional de Algeciras. El diputado nacional por Cádiz, Salvador de la Encina, ha elevado una pregunta escrita al Congreso de obligada respuesta en la que se hace eco de las denuncias transmitidas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Algeciras.

Las cinco preguntas van dirigidas al Ministerio del Interior relativas en general a qué medidas prevé adoptar en la Comisaría de Algeciras para mejorar la situación de deficiencias del personal que presta servicios en Seguridad Ciudadana, en las patrullas; en conducción, la brigada móvil; sobre la seguridad y los calabozos; y en cuanto al módulo hospitalario.

El PSOE pregunta cómo pretende Interior mejorar y corregir las deficiencias de la oficina de denuncias y de atención al ciudadano. SUP ha puesto en evidencia en numerosas ocasiones que cuando llueve se inunda, llegando a provocar la interrupción del servicio en un edificio de apenas doce años.

Otra de las preguntas que realiza el PSOE se refiere a cuándo prevé Interior actualizar el catálogo de puestos de trabajo de la Comisaría de Algeciras, con una plantilla cubierta al 94% con 643 trabajadores. Denuncia que no se tenga en cuenta el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ni se repongan las vacantes ni se amplíe el número de funcionarios adscritos al mismo, sumándole el CIE de Tarifa, que pertenece a la Comisaría algecireña, con el consiguiente consumo de personal y medios. Y todo, apunta el PSOE en la pregunta, sin obviar que los agentes prestan su labor en una localización fronteriza de puerta de entrada a Europa.

De la Encina, en declaraciones a este diario, afirmó que como no vuelvan a traer a agentes en verano en comisión de servicio "esto no dará a más", sosteniendo que "estamos peor que bajo mínimos". Aclaró que a nivel interno el sindicato no ha logrado respuesta , por ello ejerce el PSOE de portavoz.

Qué medidas se adoptarán en relación al CIE de La Piñera y en qué estado se encuentra el convenio suscrito entre el Ayuntamiento e Interior relativo al nuevo CIE anunciado en la localidad son otras de las cuestiones, así como recordar las deficiencias del mismo, tanto para los internos como para los agentes allí destinados.