La obra de Azorín viaja a 54 países con motivo del 50 aniversario de su muerte

Las obras de José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, han sido distribuidas en 54 países de todo el mundo, como China, Japón o Estados Unidos, y su obra La ruta de don Quijote se ha convertido en la obra más traducida de toda su producción, cuando se conmemoran 50 años de su muerte.

"Un largo viaje para un hombre reflexivo puede ser de más provecho que la lectura de cien libros", escribió Azorín en 1909 para el Diario de Barcelona. Lo que nunca imaginaría el escritor de la alicantina población de Monóvar (1873-1967) es que sus obras recorrerían medio mundo y se editarían en 54 países distintos.

La casa del museo del autor alberga 18.000 volúmenes y 6.000 artículos, entre otros

Uno de los mayores estudiosos en este escritor de la Generación del 98 y director del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de Alicante, José Ferrándiz Lozano, afirma que la literatura de Azorín continúa siendo "frecuentada y tomada como referencia", y esto "es un indicativo de que existe un cultivo de lectores, quizá no masivo, pero que confirma que su literatura sigue presente".

Ferrándiz explica que no es un autor mediático, y es quizá por ello que no sea conocido a nivel popular, aunque "al mundo de los clásicos no se accede popularmente".

La conmemoración del medio siglo de su muerte y la declaración del año 2017 como año Azorín ha provocado un mayor interés por su obra y ha ayudado a recordar a una de las figuras literarias más importantes de la Comunidad Valenciana.

El director de su Casa Museo, José Payá, afirma que su obra más editada es Castilla y que actualmente "se están traduciendo al francés y al italiano obras consideradas novelas menores, como 'La isla sin aurora, lo que le está dando una dimensión más innovadora".

La Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana y otras instituciones han reeditado recientemente El político, una obra que el literato escribió desde su Monóvar natal.

Su Casa Museo alberga 18.000 volúmenes, 8.500 estudios críticos, 3.000 cartas y 6.000 artículos periodísticos del autor, entre otros documentos personales de Martínez Ruíz.

Payá explica que al museo llega gente de todas las nacionalidades, desde estadounidenses hasta japoneses, con el objetivo de estudiar tanto a Azorín como a otras figuras.

La Casa Museo Azorín y el legado del escritor pertenecen desde 1979 a la Fundación Caja de Ahorros del Mediterráneo, que trabaja para divulgar y enriquecer la figura del escritor, así como en promover la traducción y edición de sus publicaciones.