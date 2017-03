Una eurodiputada reclama al ministro la subrogación laboral

La eurodiputada francesa de Los Verdes Karima Delli envió ayer una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que conmina al Gobierno a incluir la subrogación de los estibadores en el futuro marco legal de la estiba para mantener la estabilidad en un sector estratégico.

La carta fue firmada con su cargo como presidenta de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo y con el membrete del Parlamento, lo que fue difundido por los sindicatos como una muestra de apoyo a su reivindicación de que la subrogación aparezca en la nueva ley.

La diputada francesa retira su firma como presidenta de comisión en una segunda versión

El Ministerio de Fomento restó entidad a la misiva por entender que se trataba de la opinión de una parlamentaria y no de la Comisión Europea. Además, censuró el uso "partidista" de las instituciones comunitarias. Fomento aseguró que Delli no tiene ninguna competencia en el proceso abierto tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre la normativa española de la estiba. Además, este asunto "no ha sido tratado en ningún caso en la comisión que preside Delli", según le han trasladado al Ministerio varios eurodiputados, lo que, a su juicio, "evidencia un uso personal de las instituciones con un interés partidista".

La eurodiputada acabó finalmente retirando su firma como presidenta de la comisión y aclaró que refleja su opinión como eurodiputada y no la del órgano que preside. A través de su cuenta en Twitter mostró su apoyo a la lucha de los estibadores, a los que pidió que borrasen la primera versión de la carta (la que se reproduce en esta página) por dirigirse al ministro como presidenta de la Comisión del Parlamento, y que consideren como válida para su difusión una segunda versión en la que se dirige al ministro sólo como parlamentaria.