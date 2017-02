Estibadores del mundo mostrarán hoy su apoyo a los algecireños

Delegaciones de estibadores de distintas partes del mundo acuden hoy a un acto en el puerto de Algeciras para manifestar su respaldo al colectivo de estibadores español ante la reforma del sector anunciada por el Gobierno, según informó el consejo internacional de estibadores (IDC).

El objetivo del acto es "mostrar un posicionamiento internacional común y diseñar una estrategia para dar una respuesta contundente en caso de que los desafíos que pretende presentar el Gobierno español contra los trabajadores se hagan realidad".

Las partes cuentan con tres días para lograr un acuerdo antes de la aprobación del decreto

La reunión de estibadores de todo el mundo tendrá lugar horas antes de que los sindicatos españoles del sector y la patronal retomen la negociación con el fin de alcanzar un acuerdo sobre distintos aspectos de la reforma que el Gobierno prevé aprobar.

Al encuentro de Algeciras, el puerto español que mayor volumen de mercancías mueve, acudirán representantes de estibadores de Estados Unidos, concretamente de los puertos de Nueva York, Nueva Jersey, Charleston y Los Angeles. Asimismo asistirán una delegación argentina, y desde Europa, representantes del sector de Portugal, Dinamarca, Inglaterra o Bélgica.

En un comunicado, el Consejo Internacional de Estibadores y la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, principal sindicato del ramo español, reiteró que siempre han abogado por el diálogo para cumplir con el mandato europeo de reformar el sector en España.

"Los resultados obtenidos por los puertos españoles en el último año, cuando lograron un nuevo récord superando los 500 millones de toneladas, y los ratios de productividad de las empresas concesionarias otorgan una buena base para establecer la negociación con las empresas", aseguran los representantes de los trabajadores.

Los sindicatos y la patronal de la estiba retoman hoy la negociación con el fin de lograr un acuerdo sobre la reforma del sector y en la que contarán con la mediación del Ministerio de Empleo. Este ministerio ofrece la sede para la nueva ronda negociadora, que tendrá lugar en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Madrid.

En las instalaciones de este órgano se sentarán a partir de las 16:00 representantes de la patronal Anesco y de los sindicatos de estibadores (la Coordinadora de los Trabajadores del Mar, CCOO, UGT, CIG y CGT), además de un representante de Empleo como mediador.

Contarán con tres días para lograr un acuerdo antes de que el viernes el Gobierno apruebe el Real Decreto Ley por el que se reformará el sector de la estiba.

El departamento que dirige el ministro Íñigo de la Serna no participará en esta nueva etapa de la negociación, dado que se enmarca en el ámbito de la negociación colectiva. Fomento considera que este es el foro en el que corresponde tratar aspectos que constituyen las principales reivindicaciones de los estibadores, dado que no pueden incluirse en el texto legal por no permitirlo la Comisión Europea.

Entre dichas demandas del sector figuran la articulación de un registro de trabajadores, su subrogación por parte de las empresas y que se regule la formación del gremio.

El sector reanudará los contactos toda vez que los sindicatos descovocaron los paros previstos en los puertos para esta semana y que Fomento aplazara una semana la reestructuración de un sector básico para la economía.

Los estibadores, un colectivo de 6.150 trabajadores repartidos por todos los puertos, son los que cargan y descargan de los barcos la mercancía que entra y sale de España por mar. Se trata de un volumen de carga anual valorada en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de la exportaciones del país y el 60% de sus importaciones. Con la reforma del sector, Fomento pretende romper el monopolio mantenido desde hace casi un siglo. Para ello, propone un plazo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep, firmas de las que depende todo el colectivo y controla su contratación por parte de las empresas operadoras.

El Ministerio que dirige De la Serna quiere aprobar cuanto antes esta reforma para sortear una inminente eventual sanción del Tribunal de Justicia europeo.