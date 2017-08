Tarifa amplía el horario de pubs y bares durante la semana de Feria

El Ayuntamiento de Tarifa permitirá una apertura más tardía para cafeterías, bares y pubs en la localidad durante la semana de Feria, según informó en un comunicado refiriéndose al Decreto aprobado para regular este asunto.

La normativa permitirá a bares y cafeterías permanecer abiertos hasta las tres de la madrugada durante la feria, siendo más amplio aún este horario en la madrugada del sábado primero, día 2 de septiembre, y en la recta final de la semana festiva (jueves, viernes y sábado). En estos casos concretos, los mismos establecimientos citados podrán permanecer abiertos hasta las cuatro de la madrugada. El último domingo el horario vuelve a fijarse para las tres de la noche.

Aquellos establecimientos que cuenten con licencia de pub o bares con música responderán a criterios horarios diferentes. El mismo decreto municipal que lo regula recoge que durante la mitad de la feria podrán cerrar a las cuatro, mientras que las jornadas finales y el primer sábado podrán hacerlo a las cinco de la madrugada. Las discotecas podrán estar abiertas hasta las siete de la mañana.

El decreto emitido por el gobierno recientemente dejó claro que no estará autorizada la celebración de espectáculos o actividades distintas de las permitidas en función de la licencia de apertura de cada local.

El Partido Popular de Tarifa expresó su malestar y pidió al gobierno municipal una rectificación en la elección del cartel de la Feria de la localidad. Los populares afirmaron no entender qué llevó al Ayuntamiento a elegir una imagen que "no representa nada de lo que se celebra y conmemora en nuestra Feria". El PP expresó que "un molino de juguete no es la imagen ni le da la categoría necesaria a una Feria con tantas tradiciones".

Los populares también criticaron la elección de la empresa sevillana Maruja Limón como encargada de realizar el cartel por "desconocer por completo la idiosincrasia de Tarifa y sus fiestas", añadiendo que muchos artistas tarifeños podrían haberlo hecho "mil veces mejor". Los populares explicaron que no es la primera vez que Maruja Limón es reclamada por el Ayuntamiento "alegando contratos menores que se vuelven muy grandes a lo largo del año".

Los populares se quejaron de que este año la empresa ya haya sido contratada por un importe de 18.000 euros para un Plan de Comunicación Anual en la Concejalía de Turismo.