El enigmático mensaje de Alejandro Sanz: "No estoy bien. A veces no quiero ni estar"

El cantante Alejandro Sanz ha publicado esta madrugada un mensaje en su cuenta de Twitter en el que reconoce que pasa por un mal momento anímico. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", ha compartido en su publicación. El autor de Corazón partío ha querido visibilizar su estado de ánimo.

