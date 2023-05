El político influencer: las claves de la imagen personal en campaña electoral

Mucho ha llovido desde que Felipe González hiciese de la chaqueta de pana todo un emblema del socialismo. Tanto, que ahora el político se ha convertido en una especie de influencer que, según apueste por una indumentaria u otra, hará llegar diferentes mensajes al electorado. Conscientes de que la imagen personal es clave a la hora de transmitir y, sobre todo, reafirmar un mensaje, los políticos en campaña electoral mutan y dejan el uniforme de oficinista para estudiar el milímetro su imagen (algunos llegando al ridículo disfraz). Si Rocío Osorno y compañía sirven de inspiración para los estilismos de las BBC, los políticos en campaña electoral son las musas del partido, esas que con sus cantos de sirena embelesarán a los votantes.

Las elecciones municipales, que se celebran el próximo 28 de mayo, son el mejor caldo de cultivo para el político influencer. Si las pasadas autonómicas ya se convirtieron en una especie de pasarela improvisa en la que cada candidato reflejaba con su look sus intenciones, ahora que ha quedado patente del fuerte poder de las redes sociales las municipales parecen una convención de influencers (ni Dulceida congrega a tanto experto en la materia en sus multitudinarios cumpleaños).

"Sólo el 7% de nuestro mensaje es lo que sale de nuestra boca, el resto del mensaje lo componen el tono de voz y la comunicación no verbal. Nuestro cuerpo habla, nuestra cara habla, nuestra ropa habla. Todo afecta, todo influye, y es importante tenerlo en cuenta", asegura María Francés, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y diseñadora de moda con un Máster en Gestión y Comunicación de Moda. Francés, que es una apasionada de la comunicación política y también ha realizando una formación en Análisis Personal de Color: El color asociado a las personas. Con ella hemos hablado para hacer establecer las claves de la imagen personal de los políticos en campaña electoral.

El político influencer, así se crea comunidad en el electorado

Al igual que los influencers, que han encontrado en las redes sociales (en su mayoría, Instagram) su nicho de mercado, el político ya empieza a ver esta herramienta como una gran aliada. "El trabajo en redes sociales también es muy importante, una imagen con miles de personas en Instagram es demasiado obsoleta, ahora en redes sociales hay que potenciar al político. El político es el influencer del partido", comenta la experta en comunicación política.

Cada vez votamos más a la persona, por eso los candidatos deben trabajar su imagen como marca personal, que debe ser "consistente, creíble, relevante, diferente y memorable". "La marca personal nos permite diferenciarnos del resto, poniendo énfasis en nuestros mejores rasgos competenciales, incluso físicos en alguna ocasión, de tal forma que seamos más visibles y auténticos", explica María Francés.

Esta importancia de la imagen personal y las redes sociales se demuestra a través del contenido del perfil de los candidatos, que se muestran mucho más cercanos, naturales y cotidianos, y a través de la indumentaria con la que se visten- Algo que Francés ya empezó a analizar en su perfil de Instagram en las elecciones autonómicas andaluzas y que actualmente sigue haciendo a través del hastag #compol.

Así, en su cuenta de Instagram la experta en comunicación política ofrece el análisis certero (y divertido) de diversos candidatos a las elecciones municipales (siempre siguiendo un criterio estético, nunca ideológico), a los que recomienda "prestar atención a su imagen, no dejar nada a la improvisación y contar con las experiencia de profesionales para que una campaña de imagen errónea no termine siendo un fracaso si el candidato no conecta".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teresa Rodríguez (@teresarodr_)

Los pilares de la imagen personal de un político en campaña

"Es importante trabajar la imagen personal, te dediques a lo que te dediques", recuerda María Francés. Aunque para ella es clave que, en campaña electoral, cada candidato sea capaz de conectar con el electorado basando su imagen en la autenticidad, la coherencia y la originalidad.

A pesar de que la verdadera clave para Francés es "llevar el pelo y los zapatos limpios y la ropa planchada", la experta va un paso más allá y hace especial hincapié en la coherencia, siendo Teresa Rodríguez y Antonio Hurtado (candidato socialista a la alcaldía de Córdoba) dos ejemplos de ello. "Teresa Rodríguez siempre ha sido fiel a su estilo personal, es natural, es cercana y es sencilla y eso lo ha demostrado, no sólo con su forma de vestir, sino también con sus gestos", explica María Francés.

En el caso del candidato socialista a la alcaldía de Córdoba, para Francés ha sido un punto muy a favor que no allá eliminado sus características pajaritas de su atuendo ahora que que está en campaña. "Las pajaritas forman parte de su seña de identidad, renunciar a ellas sería un mensaje contradictorio para el electorado", nos cuenta. De hecho, este complemento tan identificativo se ha llegado a convertir en un elemento más de su campaña.

A la hora de crear esa imagen con la que cada candidato debe conectar con el electorado, Francés recomienda, por encima de todo, ser fiel a uno mismo y no disfrazarse de lo que uno no es. Dentro de esa premisa, los candidatos "deben trabajar con coherencia una marca personal sólida, y no sólo lo que se dice, sino en cómo se viste y en cómo se comunica con el cuerpo".

En lo referente a las cualidades que un político debe proyectar para conectar con el electorado, María Francés destaca la empatía, la cercanía, la inteligencia emocional, la buena educación, la actitud, el liderazgo, la naturalidad y la cercanía. "El liderazgo y la autoridad hay que trabajarlos desde la cercanía y la naturalidad", apostilla.

De qué colores debe vestir un político para reafirmar su mensaje

"Tener definido el estilo personal es muy ventajoso a la hora de trabajar la imagen. Así se pueden adaptar los objetivos a lo que se quiere proyectar sin perder la esencia y, en ese sentido, la colorimetría es clave", destaca la asesora.

Al igual que hay determinadas prendas que favorecen más y hacen sentir al que la lleva muy cómodo, hay colores que destacan mucho más que otros las cualidades de cada individuo. "Siempre hay que buscar los colores que más nos favorecen, aunque hay algunas tonalidades genéricas que proyectan percepciones muy interesantes", avanza.

El blanco, un color que invita a la comunicación

"Se trata de una tonalidad muy relajante, reductora del estrés y con la que se consigue proyectar una imagen amigable, confiada y de credibilidad. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha hecho de éste su color de fondo de armario y lo utiliza muy bien para transmitir un mensaje de cercanía. Además, es el color de las sufragistas y se considera el color de la perfección porque transmite seguridad, pureza, dignidad y sofisticación", reseña la asesora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yolanda Díaz Pérez (@diaz_yolanda_)

El gris, el color más sofisticado

"Es una tonalidad que transmite calma, tranquilidad, equilibrio, elegancia, sabiduría, sutileza y, sibre todo, neutralidad", explica María Francés.

El azul, la elegancia hecha color

En esta tonalidad María Frances distingue entre el azul marino y el azul oscuro, siendo el primero un color asociado con el compromiso, la elegancia, el poder económico, la lealtad, la verdad y la seriedad, mientras que el segundo se asocia con la verdad, la estabilidad y la seriedad.

El negro, el color de la autoridad

Por último y dentro de la psicología del color, el negro se convierte en una tonalidad asociada a la elegancia, la sofisticación, el prestigio, la autoridad, el atractivo y la sobriedad.