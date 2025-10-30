El vídeo viral de una barbateña sobre los Tosantos que nos pone los pies en la tierra (y el alma en el cementerio)

Hay vídeos que se hacen virales por puro ingenio, otros por ocurrencias del algoritmo y, de vez en cuando, alguno que lo logra por decir algo tan sencillo como cierto. Es el caso de Nazaret Reyes, una creadora digital de Barbate que, bajo el alias de @laespabilastudio, ha conseguido que medio país asienta con la cabeza —y quizás suelte una risa entre melancólica y tierna— con su reflexión sobre los Tosantos y las prisas modernas.

En su vídeo, publicado tanto en Instagram como en TikTok, se ve a varias mujeres arreglando las tumbas de sus mayores en el cementerio, en vísperas del Día de los Difuntos. Mientras, una voz en off —la suya— lanza un monólogo tan genuino que parece salido de cualquier conversación gaditana entre flores, cubos y trapos de limpiar: “Esa gente que dice que no tiene tiempo de hacerse unas lentejas, que se las tiene que comprar del Mercadona, o que tiene muchas cosas que hacer y que no va a tomarse el café. Hay que tener valor para decir eso, ¿eh? (…) Entonces, claro, yo me pregunto, ¿tendremos tiempo nosotros, dentro de 20 años, para hacer el ritual de Tosantos? (…) Como ellas no lo vamos a hacer, eso te lo digo ya”.

La pieza continúa con una mezcla de ironía y ternura que ha conquistado a miles de usuarios. Reyes concluye con una sentencia que podría grabarse en azulejo: “Una vueltecita por aquí te hace una mijita más humilde. Y después, te sabe mejor la cerveza.”

El vídeo —que supera ya decenas de miles de visualizaciones— encapsula algo más que una escena costumbrista: un recordatorio, entre humor y nostalgia, de que lo auténtico, como reza el lema de su autora, “no pasa de moda”.

Nazaret Reyes se dedica profesionalmente al branding, la dirección creativa y la comunicación para redes sociales, pero en este caso ha dado con una tecla que trasciende la estrategia digital: la de la identidad y el tiempo. En un minuto de vídeo, ha resumido lo que tantos sienten en estos días de Tosantos: que hay tradiciones que no se aprenden en cursos online ni se programan en Google Calendar, sino que se heredan entre flores, viento de levante y respeto.