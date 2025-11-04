La Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras impulsan la divulgación científica con un curso pionero en la ciudad

La Universidad de Cádiz (UCA) y el Ayuntamiento de Algeciras celebrarán el próximo 14 de noviembre el curso de otoño "Divulgar ciencia hoy: desde Algeciras hacia la sociedad", una iniciativa que busca reflexionar sobre cómo comunicar la ciencia de forma accesible, rigurosa y atractiva para todos los públicos.

El encuentro, de 10 horas de duración, se desarrollará en Algeciras y contará con la participación de divulgadores, periodistas e investigadores de primer nivel, que abordarán en cuatro sesiones temas como la divulgación científica en espacios públicos, la lucha contra la desinformación y las fake news, la comunicación en redes sociales y las experiencias de los divulgadores nacidos en el Campo de Gibraltar.

Entre los ponentes destacan Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre; Luisa Ballesteros, presidenta de la Asociación Diverciencia; Leticia Rodríguez, profesora e investigadora de la UCA; Mónica Bonilla, de The Conversation España; Laura García Merino, de Maldita Ciencia; Ana Villaescusa, fundadora de Diverciencia; el genetista Darío Lupiáñez García (CSIC-UPO) y el periodista Daniel Téllez.

El programa incluye también un taller práctico sobre herramientas digitales para divulgar ciencia, dirigido por profesionales de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UCA.

El curso está coordinado por Blanca Román Aguilar, directora de la Divulgación Científica de la UCA y Manuel Navarro Soto, responsable de Educación y Universidad del Ayuntamiento de Algeciras. Ambos subrayan la importancia de "acercar la ciencia a la ciudadanía y poner en valor la divulgación como herrameinta educativa y social".

La matrícula es gratuita para las personas empadronadas en Algeciras y para las 20 primeras inscripciones, gracias al apoyo del consistorio algecireño. El curso cuenta con un total de 50 plazas, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 13 de noviembre a través de la web de Celama.

Con esta iniciativa, la Universidad de Cádiz reafirma su compromiso con la cultura científica y con Algeciras como referente en divulgación, reconociendo la trayectoria de proyectos locales como Diverciencia y promoviendo el diálogo entre ciencia, educación y sociedad.