Tres películas para entender el cáncer de mama desde el corazón

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha que invita a la concienciación, la detección precoz y el acompañamiento emocional de quienes viven esta enfermedad. Más allá de las cifras y los tratamientos, el cáncer de mama deja huellas profundas en la vida de las personas que lo enfrentan y en su entorno. El cine, con su capacidad para reflejar la realidad desde la emoción, ha ofrecido historias que permiten mirar esta lucha con empatía, coraje y ternura.

A continuación, tres películas que muestran distintas formas de vivir —y sobrevivir— al cáncer de mama:

Quédate a mi lado (1998)

Dirigida por Chris Columbus, esta cinta protagonizada por Julia Roberts y Susan Sarandon se centra en la convivencia entre una madre divorciada con cáncer y la nueva pareja de su exmarido. Más allá de la enfermedad, la película habla del perdón, la madurez emocional y el amor incondicional que surge incluso en las relaciones más complicadas. Es un retrato conmovedor sobre cómo prepararse para dejar ir y, a la vez, enseñar a vivir.

Miss you already (2015)

Protagonizada por Drew Barrymore y Toni Collette, esta historia sigue la amistad entre dos mujeres inseparables desde la infancia, puesta a prueba cuando una de ellas es diagnosticada con cáncer de mama. La película explora la vulnerabilidad, la culpa, la pérdida y la lealtad, sin perder su frescura ni su ternura. Con momentos tan duros como esperanzadores, Miss You Already recuerda que la verdadera amistad también sobrevive al dolor.

La lista de los deseos (2020)

Esta película española, dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo, narra la historia de tres mujeres que deciden emprender un viaje para cumplir los deseos que siempre habían pospuesto. Una de ellas acaba de superar un cáncer de mama y, junto a sus amigas, se lanza a una aventura llena de humor, emoción y libertad. Con un tono optimista, el film celebra la vida después del cáncer, mostrando que reír, arriesgar y soñar también son formas de sanar.