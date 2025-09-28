Tarifa, la reina comarcal del poke

El 28 de septiembre se celebra el Día del Poke, una excusa perfecta para acercarse a Tarifa y descubrir por qué la localidad costera se ha convertido en referencia de este plato hawaiano. El poke —que en hawaiano significa “cortar”— es una receta que combina pescado crudo marinado, servido en dados sobre una base de arroz, con verduras frescas, frutas y aderezos en un bol. Un plato completo y equilibrado que aporta proteínas, omega-3, vitaminas y fibra, además de ser versátil y fácil de personalizar.

En Tarifa, la oferta de poke bowls es amplia y variada, con locales que lo preparan con sello propio y lo acompañan de experiencias gastronómicas únicas.

Spirit of Kanaloa (calle Guzmán el Bueno, 4,7 estrellas) destaca por su ambiente cuidado y una propuesta fresca y original. Los visitantes coinciden en señalar la calidad del plato:

“El mejor poke bowl que hemos probado en Tarifa”, comenta un cliente. Otros lo describen como “exquisito” y subrayan el trato cercano del personal: “El Poke de atún estaba espectacular y el servicio, de diez. Gracias Michel”. También hay quien se rinde a su versión vegana: “Probamos el poke vegano, uno de nuestros platos favoritos en Tarifa”.

En Wanaka (avenida Andalucía, 4,7 estrellas), el poke comparte protagonismo con desayunos contundentes, wraps y arepas. Sin embargo, quienes lo prueban lo tienen claro: “El poke tuna nos dejó llenos por muchas horas, platos grandes y buen precio”. Otro visitante resume su experiencia con entusiasmo: “Un poke espectacular, lugar con encanto y buena atención. Recomendadísimo”.

La carta de Stoked Surfbar (calle Pintor Guillermo Pérez Villalta, 4,5 estrellas) ofrece hamburguesas, pizzas y opciones vegetarianas, pero los poke bowls se han ganado un hueco en el corazón de los comensales: “Pedimos un poke bowl y una hamburguesa, todo riquísimo. Volveremos a repetir seguro”.

Por su parte, Pueblo Nómada (calle Pintor Guillermo Pérez Villalta, 4,8 estrellas) apuesta por la variedad. Sus clientes celebran la calidad de sus pokes: “Hemos pedido poke de salmón, falafel y atún. ¡Espectacular!”.

La experiencia de saborear un poke en Tarifa va más allá de la gastronomía. Es compartir mesa en un entorno vibrante, donde el estilo de vida surfero, la música y la hospitalidad local se funden en cada bocado. Así, la localidad del Campo de Gibraltar no solo es destino de playas y viento, también se erige como reina comarcal del poke.