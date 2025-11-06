Así se vio la superluna más grande y brillante de 2025 en el Campo de Gibraltar

Agenda
La superluna de noviembre, dejándose ver entre las nubes. / Vanessa Pérez
G. M.

Campo de Gibraltar, 06 de noviembre 2025 - 12:59

A pesar de un día marcado por las lluvias y los cielos encapotados debido al paso de una nueva borrasca, la noche del miércoles 5 de noviembre ofreció un respiro en el Campo de Gibraltar. Entre claros momentáneos y nubes en retirada, los vecinos de la comarca pudieron contemplar fugazmente la superluna más grande y brillante de 2025, conocida popularmente como la luna del castor.

El fenómeno astronómico, visible en toda la comarca, alcanzó su punto álgido poco después del anochecer, cuando el satélite apareció en el horizonte con un tamaño y un brillo excepcionales. Aunque las condiciones meteorológicas no acompañaron del todo, quienes lograron ver la luna entre los huecos de las nubes fueron testigos de un espectáculo celeste difícil de olvidar.

La Luna del Castor, en el Campo de Gibraltar.
La Luna del Castor, en el Campo de Gibraltar. / Vanessa Pérez

El nombre de esta luna llena, “luna del castor”, proviene de la tradición del Farmer’s Almanac, que bautiza las lunas según los acontecimientos naturales característicos de cada época del año. En noviembre, los castores incrementan su actividad para preparar sus madrigueras antes del invierno, y de ahí toma su nombre esta fase lunar.

Sin embargo, la del castor no es la única denominación con la que se conoce esta luna. En otras tradiciones también se la llama “luna excavadora”, en alusión a los osos que preparan sus guaridas, o “luna del celo del ciervo”, por coincidir con la temporada en que estos animales buscan pareja.

Sea cual sea su nombre, lo cierto es que la superluna de noviembre volvió a recordarnos la magnitud y la belleza de los fenómenos naturales que, incluso entre la lluvia y las nubes, consiguen hacernos mirar hacia arriba.

