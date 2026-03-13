Este fin de semana tienes plan cultural en Castellar: una exposición única con 32 artistas

Si buscas un plan cultural diferente para este fin de semana en el Campo de Gibraltar, el Castillo de Castellar se convierte en una parada imprescindible con la exposición “El papel de crear”, una propuesta artística que reúne el talento de 32 mujeres creadoras.

La iniciativa, organizada por la Delegación Municipal de Cultura con motivo del Día Internacional de la Mujer, está comisariada por la acuarelista local Ana Sánchez Trujillo. La muestra presenta obras realizadas en formato papel, un soporte que sirve como hilo conductor para explorar la creatividad femenina desde distintas disciplinas artísticas.

Una exposición que convierte al Castillo en referente cultural

La exposición se encuentra instalada en la Sala Divino Salvador del Castillo, un espacio que durante estas semanas se transforma en punto de encuentro para el arte contemporáneo y la reflexión sobre el papel de la mujer en la cultura.

El proyecto cuenta además con el respaldo de la Diputación de Cádiz y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, reforzando la apuesta por visibilizar el trabajo de las artistas y acercar el arte al público.

Horarios para visitar “El papel de crear”

La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de abril, por lo que todavía hay varias semanas para disfrutar de esta propuesta cultural.

Horario de visitas:

Lunes: cerrado

Martes a viernes: 17:00 a 20:00

Sábados y domingos:

11:30 a 14:00

17:00 a 20:00

Con este proyecto, Castellar de la Frontera refuerza su apuesta por la cultura y convierte su histórico castillo en un escaparate para el talento artístico femenino, ofreciendo además un plan perfecto para disfrutar del arte este fin de semana.