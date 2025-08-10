San Roque celebra el Día de la Juventud con un gran concierto

El artista local Jorge del Hierro en los conciertos por el Día de la Juventud en San Roque.

San Roque celebró el sábado el Día Internacional de la Juventud en la Plaza de las Constituciones con una noche llena de música y diversión a cargo de varios DJ y del artista local Jorge del Hierro. Organizado por las delegaciones de Juventud y Fiestas del Ayuntamiento, hubo también photocalls y animación.

San Roque es música continuó el sábado con el último de los eventos antes del inicio de la Feria Real, este martes 12 de agosto. En el concierto del sábado se pudo disfrutar de la voz de Jorge del Hierro, artista en ascenso en la música española, con una sólida base formativa y una creciente presencia en el escenario. Participó en la semifinal de Una Voce per San Marino 2025 en la que alcanzó el noveno puesto entre los 34 cantantes participantes. En su actuación, dejó lugar para que la joven Nerea Montserrat, quien participó en el programa ‘Tierra de Talento’, también luciera su voz en el escenario. El sanroqueño hizo un emotivo agradecimiento a sus mentores, en especial a Francisco del Valle, fundador de la Asociación Cultural de Canción Ligera Ciudad de San Roque.

La noche entró de lleno con la llegada de Bloomz, dos sevillanas en el mundo del disc jockey que han conquistado ciudades por toda España con una combinación de estilos de urban, dance techno y house. Los jóvenes bailaron al ritmo del reguetón antiguo.

Las sevillanas Bloomz.

También actuó DJ Ballesteros, madrileño de más de una década de trayectoria que transmite sonido urbano latino y ha colaborado con artistas internacionales como Chimbala, Lírico en la casa, Atomic o Kiko el Crazy.

Y la noche dio un giro con Sofi Mlow, DJ internacional especializada en reguetón y amapiano, un género musical sudafricano que combina elementos de deep house, jazz, kwaito y afrobeat. Ha sido telonera de reconocidos artistas internacionales como Major League DJz, DJ Melzi o Mellow & Sleazy.

El 12 de agosto se celebra internacionalmente el Día de la Juventud, dedicado a reconocer y ampliar la importancia de la participación de las y los jóvenes. San Roque decide así celebrarlo con anterioridad en una noche con sesiones de DJ y la actuación de jóvenes promesas de la música.