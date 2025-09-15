Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: lunes 15 de septiembre

La agenda de este lunes 15 de septiembre ien el Campo de Gibraltar nvita a disfrutar tanto del contacto con la naturaleza como de las artes escénicas. En Tarifa arranca un curso especializado en la identificación de aves migratorias, una oportunidad única para conocer mejor la riqueza del Estrecho. Por su parte, San Roque propone una velada cultural con humor y teatro en el marco del ciclo Carteia Lúdica.

Tarifa

La Fundación Migres abre sus puertas a las 18:00 con la primera sesión del curso teórico-práctico de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho. En esta jornada teórica, los asistentes podrán adentrarse en los conocimientos necesarios para distinguir especies clave en la migración, comprendiendo la importancia ecológica de este fenómeno único en el mundo.

San Roque

El Museo Municipal Carteia se convierte en escenario cultural a las 20:30 con una nueva cita de Carteia Lúdica, que en esta ocasión contará con la compañía Malaje Solo. La propuesta teatral traerá humor, cercanía y reflexión a través de una representación que apuesta por acercar el teatro de calidad a todos los públicos en un entorno patrimonial cargado de historia.