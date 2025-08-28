Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: jueves 28 de agosto

El jueves 28 de octubre llega cargado de propuestas en el Campo de Gibraltar, con la feria gibraltareña, cine independiente y un festival al aire libre que convertirá Algeciras en un punto de encuentro de la cultura latina.

Algeciras

A las 22:00, los Boxes de Alcultura de Algeciras continúan con su programación cinematográfica dentro del ciclo Alcultura Cinema, con la proyección de El 47, dirigida por Marcel Barrena, una cita para los amantes del cine de autor y el séptimo arte en versión original.

En la otra punta de la ciudad, en la explanada de la plaza de toros, el plan es completamente distinto. A partir de las 19:00 se llenará de ritmo y color con el Festival Latino, que arranca con animación infantil y se prolongará hasta la madrugada.

La programación incluye:

20:00 : Música Latina.

: Música Latina. 21:00 : Show de animación cubana, con regalos para el público.

: Show de animación cubana, con regalos para el público. 22:00 : Tributo a la Música Colombiana.

: Tributo a la Música Colombiana. 22:40 : Animación Latina.

: Animación Latina. 23:10 : Concierto de Hugo La Clave y su orquesta .

: Concierto de . 23:40 : Animación Latina.

: Animación Latina. 01:00: Cierre del festival.

Una auténtica fiesta multicultural que invita a bailar, cantar y disfrutar de la música latina en todas sus formas.

Gibraltar

El Victoria Stadium de Gibraltar volverá a abrir sus puertas a las 19:00 con una nueva jornada de la Feria de Gibraltar, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de atracciones, gastronomía y mucho más.