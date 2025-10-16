Melody llena de ritmo y energía el Palacio de Congresos de La Línea este sábado

La ciudad de La Línea se prepara para una noche de música y emoción con la actuación de Melody, que ofrecerá un concierto este sábado 18 de octubre en el Palacio de Congresos, dentro del programa de la III edición de En La Línea Música.

Tras su triunfal paso por el Benidorm Fest, donde se alzó con la victoria gracias a su tema Esa Diva y su participación en el Festival de Eurovisión, la cantante continúa recorriendo escenarios de todo el país. Su éxito, que combina ritmos contemporáneos con matices flamencos, ha conquistado tanto a la crítica como al público, confirmándola como una de las artistas más completas del panorama actual.

Cartel de Melody, en La Línea. / E.S.

Desde que irrumpiera en el mundo de la música en 2001 con el recordado El Baile del Gorila, Melody ha sabido reinventarse y evolucionar, explorando géneros como el pop, el flamenco y la música latina. Su carisma, su inconfundible voz y una potente puesta en escena son las señas de identidad de una intérprete que se ha consolidado con una carrera sólida y versátil.

El concierto en La Línea promete ser una de las citas más esperadas del otoño musical en el Campo de Gibraltar, un encuentro en el que la artista mostrará su madurez artística y la energía que la ha convertido en toda una diva.