Estos son los mejores productos del Campo de Gibraltar como alternativa a las uvas para despedir 2023

Muchas personas no se toman las 12 uvas para despedir el año, ya sea porque no pueden comerlas o porque no les gustan, simplemente, por ello buscan alternativas que sustituyan esta fruta en la noche más especial del año. Hay gente que opta por chocolate, otros que apuestan por chupitos de anís e incluso que las cambian por melón. Desde Vivir el Sur te dejamos algunos productos del Campo de Gibraltar que pueden funcionarte si quieres innovar y comenzar el año de forma distinta para que no te quedes sin ellos en la recta final del año.

Naranjas del Tesorillo

El producto estrella de San Martín del Tesorillo son sus naranjas. Esta fruta lleva el nombre del municipio del Campo de Gibraltar hasta todos los rincones posibles, incluso forma parte de su bandera al ser un símbolo de la localidad.

Los campos de naranjos han sido una seña de identidad de toda la vida para los tesorilleros, por lo que puede convertirse en una buena alternativa para las uvas, eso sí, con cuidado de no atragantarse y cortando los gajos en trozos pequeños.

Quesos

Los amantes del queso pueden optar por taquitos de este producto como sustituto. La comarca cuenta con varias queserías destacadas como lo son la Quesería Cañada del Patriarca o la Quesería El Cabrero de Bolonia. También las personas veganas pueden disfrutar de productos totalmente artesanales creados por Nutty Artisan Foods de La Línea.

Ponchito

Los chupitos son otra opción por la que apuestan los más valientes. Cambiar las uvas por anís es algo arriesgado, por lo que puedes optar por Ponchito, una nueva marca de licor que tiene origen en La Línea.

Esta bebida cítrica, con un punto de amaretto, puede encontrarse en algunos bares de la comarca y es fácilmente reconocible al destacar en su etiqueta un mono de Gibraltar.