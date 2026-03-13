Malú sorprende en El Hormiguero tras arrasar en Las Ventas: siete conciertos históricos en Madrid

La cantante Malu vive uno de los momentos más especiales de su carrera tras conquistar el escenario de la Plaza de Toros de Las Ventas, donde ha programado una histórica serie de conciertos. Con siete actuaciones en total, la artista ya ha celebrado cuatro noches con lleno absoluto, confirmando el enorme éxito de su gira en la capital.

En medio de este triunfo musical, Malú sorprendió además a los espectadores durante su aparición en El Hormiguero, donde protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche.

Un momento inesperado y lleno de risas en televisión

Durante el programa presentado por Pablo Motos, las actrices Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero acudieron como invitadas principales. Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando Malú apareció para unirse al juego del famoso teléfono escacharrado en rumano.

La dinámica, guiada por los colaboradores del programa, consiste en repetir frases en rumano que se van transmitiendo de oído en oído. Como suele ocurrir, el resultado final fue completamente distinto al mensaje original, provocando carcajadas entre los participantes.

Éxito musical y cercanía con el público

Entre bromas y momentos improvisados, la cantante mostró su lado más cercano mientras continúa celebrando el éxito de su residencia musical en Las Ventas, uno de los recintos más emblemáticos del país.

Con varios conciertos aún por delante en Madrid y el cariño constante del público, Malú sigue demostrando que atraviesa una etapa especialmente brillante tanto sobre los escenarios como frente a las cámaras