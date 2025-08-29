La Línea instala un nuevo colorido mural de croché en el lateral de la Iglesia de la Inmaculada

La Asociación de Crocheteras Linense ha ubicado un nuevo mural en uno de los laterales del Santuario de la Inmaculada, la Iglesia de La Línea, concretamente en la calle Padre Rodríguez Cantizano. La colocación de este nuevo escenario fotográfico que entrelaza arte y color de la mano de la asociación linense ha tenido lugar este viernes, 29 de agosto, con la presencia de la concejal delegada de Turismo, Mercedes Atanet.

La obra se trata de un trabajo realizado con flores de croché que "permitirá a los ciudadanos poder fotografiarse con este recuerdo, suponiendo un nuevo reclamo turístico para el municipio", según han informado desde el Ayuntamiento.

La concejal ha agradecido la colaboración de la delegación de Mantenimiento Urbano, que dirige el concejal Rafael León, que ha asumido el pintado de la fachada y los trabajos de colocación, además de la labor de la Asociación de Crocheteras Linense, con su presidenta al frente Elisabeth Vega Pérez, y de todas aquellas de fuera de la localidad, que se han sumado a esta iniciativa. Mercedes Atanet ha confirmado que por parte de este colectivo ya se trabaja en otros proyectos como puede ser la elaboración del tradicional árbol de Navidad.